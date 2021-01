Preminula udovica vojnika iz Američkog građanskog rata, 81 godinu posle muža

Umrla je poslednja poznata udovica koja je bila udata za vojnika koji se borio u američkom Građanskom ratu od 1861. do 1865. godine.

Helen Viola Džekson, živela je u domu u Misuriju, a preminula je 16. decembra u 101. godini života, potvrdili su iz Unije veterana Građanskog rata.

Naime, tada 17. godišnja Helen udala se za vojnika Džejmsa Bolina koji se borio u Građanskom ratu kao pripadnik F brigade.

Vezu su započeli nakon što je njen otac zamolio da dobrovoljno pomaže bivšem vojniku u kućnim poslovima. Volontirala je pre odlaska u školu, a vojnik je tada imao 93. godine.

Bolin nije hteo da prihvati besplatnu pomoć mlade devojke te je zaprosio Helen kako bi joj osigurao budućnost. Želeo je da ona, nakon njegove smrti, prima njegovu vojnu penziju.

Devojka se pristala da se uda za vojnika, a privatno venčanje su održali 1936. godine. Samo tri godine nakon, Bolin je preminuo.

