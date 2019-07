Preminuo glumac iz jedne od najpopularnijih serija

Irski glumac Karl Šilz, poznat po ulozi Rajana u jednoj od najpopularnijih serija „Peaky Blinders „, preminuo je iznenada u 47. godini života.

Šilz je umro u snu, i to nakon što je u poslednje vreme znao odjednom da zaspi na setu usred snimanja, prenosi „Dejli Mejl“.

Njegove kolege iz irske serije „Fair City“ zbog toga su bili jako zabrinuti.

Široj javnosti Karl je poznat po ulozi Rajana u veoma popularnoj seriji „Peaky Blinders“.

Saddened to hear that the brilliant Karl Shiels, who played Ryan in Series 1 Episode 3, has passed away. Condolences to family and friends, from the Peaky Blinders. pic.twitter.com/Qd09WxJfUf

— Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) July 15, 2019