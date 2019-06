Preminuo još jedan slavni glumac, poznat po ulogama gangstera (video)

Holivudsku zvezdu pamtićemo po ulozi Franka Nitija, jednog od sledbenika Al Kaponea, u filmu „Untouchables“ iz 1987. godine.

Bili Drago, koji je često igrao uloge hladnokrvnih surovih gangstera i koji je najpoznatiji po rolama u filmovima „Untouchables“ Brajana de Palme i „Pale Rider“ Klinta Istvuda, umro je u Los Anđelesu, usled komplikacija vezanih za moždani udar.

Imao je 73 godine.

Kada je reč o TV serijama, igrao je demona Barbasa u nekoliko epizoda „Charmed“, a takođe se pojavio i u televizijskom hitu „The X-Files“, prenosi Klix.

Pojavivši se u više od 100 filmova, imao je uloge i u tri filma Čaka Norisa, uključujući „Invasion U. S. A.“, „Hero and the Terror“ i „Delta Force 2: The Colombian Connection“, gde je igrao kralja narkotika Ramona Kotu.

Drago se takođe pojavio i u muzičkom spotu „You Rock My World“ Majkla Džeksona 2001. godine, i kao misteriozni stranac u pesmi „Silent Running (on Dangerous Ground)“ grupe Mike and the Mechanics.