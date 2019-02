Preminuo poznati muzičar

Mark Holis, frontmen post-rok benda Talk Talk, preminuo je u 64. godini, javljaju britanski mediji.

Holis je zaslužan za hitove koji su osamdesetih godina prošlog veka proslavili bend Talk Talk, poput It’s My Life, Such a Shame, Today, Life’s What You Make It…

Vest o njegovoj smrti objavio je na Tviteru njegov rođak Entoni Kostelo.

„Počivaj u miru, Mark Holise. Rođak. Divan muž i otac. Fascinantan i principijelan čovek. Povukao se sa muzičke scene pre 20 godina, ali je neopisiva muzička ikona“, napisao je Kostelo.

Od Holisa se na Instagramu oprostio i basista Talk Talka Pol Veb, poznat kao Rustin Man.

„Veoma sam šokiran i tužan zbog vesti o smrti Marka Holisa. Bio je muzički genije i bila je čast i privilegija biti u bend sa njim. Nisam video Marka godinama, ali kao i mnogi muzičari naše generacije, na mene su duboko uticale njegove revolucinarne muzičke ideje“, napisao je Veb.

