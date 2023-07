Preokrenite sudbinu: Ove toksične navike vas sprečavaju da živite punim plućima!

Da bi čovek bio srećan, on mora da bude u miru i skladu sa samim sobom, a ako mu to ne uspeva verovatno je razvio toksične navike. Evo šta je neophodno da uradite da biste preokrenuli svoju sudbinu.

Ne osuđuj i ne kritikuj druge ljude

Na primer, šokantan je podatak da 97 odsto ljudi osuđuje i kritikuje druge ljude i onda padaju u zamku predrasuda i stereotipa. Što smo kritičniji prema drugima, sve smo više zaslepljeni predrasudama i stereotipima i ne umemo da razlikujemo prave istinske vrednosti, koje ustvari čine život. Istraživanja pokazuju, da treba negovati altruizam kod sebe, jer altruizam čini ljude srećnijim. Velikodušnost, pomoć drugima nudi veći uspeh, sreću i blagostanje u životu.

Izbegavaj aroganciju, bahatost i sebičnost

Kao što kaže stara izreka: „Skroman čovek ne može propasti“. Naučnici su otkrili, kako je intelektualna poniznost, posebno snažan pokazatelj uspeha. Skromni ljudi, po definiciji, ne plaše se da naprave grešku. Suprotno tome, arogantan stav je poput mržnje prema nekome. Skromni ljudi postaju sjajni lideri i prijatelji.

Obrati pažnju na druge ljude oko sebe

Na primer, mi ljudi imamo prirodnu sklonost da uzvratimo na uslugu, uslugom i to je ispravno, da pomogneš nekom. Dakle, saslušaj nekad prijatelja, kolege ili člana porodice, razgovaraj, slušaj i ne moraš uvek biti u pravu. Kad slušaš nekoga, učiš nešto novo. Naučna istraživanja pokazuju, da na uništava sve, od porodice, partnerstva, veza, kompanija… a uništava i tebe lično. U redu je imati nameru da izneseš svoju ideju ili konstruktivnu kritiku. Ipak, najbolji način da to učiniš, je da prvo čuješ šta drugi misle, da ih saslušaš do kraja. Slušanje i ne upadanje sagovorniku u reč, čini komunikaciju efikasnijom.

