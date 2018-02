Prestaje letnje i zimsko računanje vremena? EU uskoro donosi odluku

Evropski parlament usvojio je danas na plenarnoj sednici u Strazburu rezoluciju kojom predlaže odustajanje od režima letnog i zimskog računanja vremena u EU.

Na samom početku rasprave bilo je jasno da Evropska komisija nakon opsežne analize učinka ne preporučuje takvu promenu, prenosi Večernji list.

– Moje službe analizirale su sve dostupne dokaze – rekla je evropska poverenica za saobraćaj Violeta Bulc, koja u ime Komisije učestvuje u raspravi. – Dokazi su uverljivi samo u jednoj tački: dopuštanje državama članicama da slobodno odluče da li će primeniti nekoordinisane promene računanja vremena bilo bi štetno za jedinstveno tržište. Zato sam protiv toga – rekla je Bulc.

Što se tiče dokaza o uticaju promene računanja vremena na zdravlje ljudi, Bulc i Komisija kažu da takvi dokazi nisu uverljivi.

– Čini se da neki ljudi pate od promena, ali se to može kompenovati pozitivnim zdravstvenim učincima povećanog odmora ili aktivnosti na otvorenom. Osim toga, nije jasnoda li bi permanentno letnje ili permanentno zimsko računanje vremena bilo bolje za zdravlje ljudi – objasnila je evropska poverenica.

Here is an Italian MEP demonstrating turning back the clock in a debate about scrapping #daylightsaving. #eplenary @angelociocca #hourchange pic.twitter.com/ULBwuyHUJT

— Georg von Harrach (@yourmeps) February 8, 2018