Preti vam razvod braka? Ovi znaci će vam to otkriti

Znaci da je brak u krizi su ponekad skriveni i iznenađujući. Ukoliko vi i vaš partner imate neke od ovih problema u braku, vreme je da sami, ili uz stručnu pomoć, pokušate da ih rešite. Ignorišete li ih, razvod će biti jedino rešenje.

Razgovarate, ali ne komunicirate

Ne morate svakodnevno voditi dubokosmislene razgovore, ali problem je ako sa bračnim drugom razgovarate samo o vremenu ili o kupovini mleka. – Loš je znak kada međusobni razgovor postane površan – objašnjava psihoterapeutkinja Marni Fuerman. Ako u sebi zadržavate stvari, to će stvoriti otuđenost i netrpeljivost u braku. Isto važi i ako jedan od supružnika stalno govori, a drugi samo sluša. – Dobra komunikacija se ne zasniva na tome da samo jedan u braku govori za oboje. Potrebno je i saslušati, ali stvarno saslušati supružnika – savetuje Frančeska Di Melio, autorka bloga Italian Mamma i ekspert za mladence.

Različiti su vam stavovi o deci

Verovatno ste i pre braka razgovarali o tome da li ćete imati decu, ali osećanja se mogu promeniti. Možda mislite da će vam deca smetati u karijeri ili vaš supružnik želi da odustane od trudnoće zbog problema sa začećem. Di Melijeva savetuje da se stavite na mesto druge osobe. Saznajte zašto on ili ona ne želi decu i šta utiče na tu odluku. Ubeđivanje ovde nije rešenje. Ne možete nekog neterati da ima ili nema decu, jer je roditeljstvo teško za obe strane, a nagovaranje samo stvara odbojnost.

Provodite sve manje i manje vremena zajedno

Ne morate provoditi vreme non stop zajedno. Međutim, treba želeti da slobodno vreme provodite uživajući u društvu supružnika. Savršeno je u redu da vreme provodite sami, gledajući omiljenu seriju, listajući društvene mreže na telefonu, čitajući knjige, obavljajući kućne poslove ili se družite sa prijateljima bez partnera. Ali ako vam ove aktivnosti služe za odvraćanje pažnje, do te mere da osećate olakšanje što niste sa supružnikom, onda imate ozbiljnih problema u braku. Ključ uspešnosti braka leži u tome da imate vremena da kao par radite zabavne stvari zajedno.

Ne ulažete nikakv trud da popravite svoj brak

Oba supružnika moraju ulagati iste nepore ako žele da brak uspe. – Ako vam nedostaje motivacija da radite na svom braku i razgovarate o problemima koji uništavaju vašu vezu, morate najpre shvatiti zašto je to tako – kaže Di Melijeva. Taj nedostatak motivacije je često pokazatelj da je nešto izgubljeno, i to ne znači da se ne može i povratiti, samo se morate posvetiti tome da postojeće probleme sa partnerom rešite zajedno.

Ne poštujete jedno drugo

Nepoštovanje započinje nevinim opaskama ‘Nisi oprao sudove’, prelazi u kritiku ‘Nikada ne pomažeš oko kuće’, da bi na kraju preraslo u vređanje ‘Tako si sebičan, ti aljkava lenštino’. To se ne dešava preko noći, već polako ruši temelje vašeg braka. Ako stalno vređate i kritikujete jedno drugo, to nije dobro za vezu i brak. – Ako nekoga u braku ne poštujete, teško da ćete moći da ga zavolite – objašnjava Di Melijeva. Oba partnera moraju pokazati i zaslužiti poštovanje druge strane.

Partner vas stalno vara

Neki parovi se mogu oporaviti od vanbračne afere, i njihov brak može postati još jači nakon prevare. Međutim, problem koji se teško rešava je stalno varanje partnera. – Jedini način da se pređe preko prevare, emotivne ili fizičke, je da povratite poverenje time što nećete više nikada prevariti supružnika – objašnjava Di Melijeva. Ako je to obrazac ponašanja, partner vam nikada više neće verovati. Neki ljudi jednostavno se ne mogu obavezati na monogamiju i samim tim ni na brak. Ali, ako vam se i desi prevara u braku, nemojte kriviti sebe. Krivac je vaš partner koji odbija da potpuno učestvuje u braku.

Više niste intimni

Privlačnost koju osećamo prema supružiku može varirati i nekada je manja, nekada veća. – Nije neobično da u braku prolazite kroz periode kada nemate želju za intimnošću – objašnjava Kejti Mejer, ekspert za razvod. Ako je neko bolestan ili imate malu decu, manjak intimnosti je potpuno normalna stvar. Kako starite, takođe, dolazi do toga da ste manje intimni. – Međutim, ako je nedostatak intime nešto s čime ste se oboje pomirili, morate se zapitati zašto je to tako – savetuje Di Melijeva i dodaje: – Problem je očigledno veći od toga da li jedna strana želi seks,a druga ne -. Parovi su u početku veze ljubavnici, a kasnije postaju cimeri i poslovni partneri, a to nikako nemojte dopustiti u braku.

Stalno se svađate oko jedne te iste stvari

Često se ljudi u braku svađaju oko jedne iste stvari, a to može dovesti do razvoda, naročito ako svađa eskalira, a vi odbijate da sednete i porazgovarate o tome. Možda morate da napravite kompromis, popustite malo kako bi okončali raspravu i premostili razlike. – Iskustvo mi pokazuje da su parovi uhvaćeni u krug jedne te iste drame jer su izgubili zanimanje jedno za drugo i za očuvanje svoje veze – objašnjava Mejerova.