Srceparajuće: Oženio umrlu devojku na sahrani kako bi joj dokazao ljubav (foto)

Muškarac u Kini, 35-godišnji Xu Shinan oženio se svojom mrtvom devojkom tokom njene sahrane kako bi pokazao svoju ljubav nakon što je izgubila bitku sa karcinomom dojke.

Ovim bizarnim činom mladoženja je želeo je da ispuni želju svojoj pokojnoj devojci da bude mlada. Njegova preminula partnerka Yang Liu bila je obučena u venčanicu i okružena buketom od 169 ruža kada joj je Xu čitao bračne zavete.

Posebna ceremonija održana je na istoku Kine, a o ovom neobičnom događaju svedočile su porodice i prijatelji bračnog para.

„Ženo, molim te, ne brini. Ostatak mog života biće bolan, ali neću odustati“, rekao je Xu.

Yang je preminula 14. oktobra u 34. godini nakon što se pet i po godina borila sa rakom. Xu je sedam dana nakon njene smrti ostao uz telo supruge, kako bi joj odao poštovanje, što je deo tradicije u Kini.

„Yang je imala operaciju i nekoliko hemoterapija, ali nikad nije plakala i uvek se smejala“, izjavio je Xu.

„Moja žena je rekla da niko ne sme da plače ako ona umre. Suzdržavao sam se da ne zaplačem, ali kada je njeno telo poslato na kremaciju, nisam više mogao da izdržim“, rekao je mladoženja.

Inače, njihova ljubav počela je na fakultetu, poznanstvom preko interneta, ali je sve pošlo po zlu kada je krajem 2013. godine otkriven njen zdravstveni problem, koji se na žalost završio njenom smrću.

ODD NEWS: in China, a heart-broken fiance, 35-year-old Xu Shinan, marries his partner's corpse. She died after battle with breast cancer for five and a half years. pic.twitter.com/rhzHnYHNRb

— Oba Of Nigeria (@UrbanCulture16) October 23, 2019