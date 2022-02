Prevara koja je šokirala svet: Kako je slatkorečivi princ dijamanata uništio živote tri žene

Osobe na aplikacijama za upoznavanje obično se mogu svrstati u dve kategorije: na one koji traže neobaveznu avanturu i usputni seks i one koji traže nešto puno skuplje, a to je – ljubav. Ovi drugi su u daleko opasnijem položaju jer, u nadi da ih iza sledećeg „prevlačenja prstom“ čeka osoba života, stavljaju ružičaste naočare i svesno odbijaju da primete znake upozorenja.

This con-artist is still on the lose ladies so beware #TheTinderSwindler he has many names Mordechai Nisim Tapiro, Michael Bilton, Avraham Levy Shimon Yehuda Hayut he will do it again ! pic.twitter.com/3aTKlNo5Kx — BLUEDAVE (@azardey3) February 7, 2022

Netfliksov dokumentarac „The Tinder Swindler“ priča neverovatnu priču o prevarantu koji je preko Tindera isplaniranim lažima i manipulacijama uspeo da prevari na desetine žena u različitim državama. Kroz elaboriranu prevaru, kakve se ne bi postideo ni Leonardo Di Kaprio u filmu „Uhvati me ako možeš“, od svojih Tinder sastanaka uspeo je da iznudi ukupno oko 10 miliona dolara.

Osvojio bi ih, pa prodao priču zbog koje bi žene podizale kredite i pozajmljivale mu novac

Izraelac Šimon Yehuda Hayut rođen je u gradu u blizini Tel Aviva, a od rane mladosti bavio se raznim prevarama. Upravo zbog problema sa zakonom je 2011. pobegao iz Izraela u Evropu gde je do detalja isplanirao i sproveo u delo svoju najveću prevaru do tada. Prve žrtve šarmantnog i zgodnog Izraelca bile su tri Finkinje od kojih je na prevaru dobio novac koji nikada nije vratio. Sve žene koje je prevario su mu dobrovoljno dale novac, nakon što ih je zavodnik s Tindera osvojio lažnim pričama, manipulacijama i obećanjima. Šimon je 2015. završio u finskom zatvoru na dve godine, nakon čega je deportovan u Izrael, međutim, uspeo je s lažnim dokumentima ponovo da pobegne iz zemlje.

S novim pasošem, koji je glasio na ime Simon Leviev, Izraelac je izveo svoju zadnju (poznatu) prevaru dostojnu filmske ekranizacije. O njoj govori Netliksov dokumentarac u kojem tri žene, žrtve Simona Levieva, to jest Šimona Yehuda Hayuta, pričaju priču o „Princu dijamanata“ s kojim su imale vezu koja je počela na Tinderu.

U januaru 2018. upoznao je prvu ženu koja se pojavljuje u The Tinder Swindler dokumentarcu, Norvežanku Ceciliin Fjellhøy. Cecillin pokazuje svoj telefon i profil na Tinderu na kojem ima preko 1000 potencijalnih udvarača. U duši je, kaže, romantičarka koja više od svega voli osećaj zaljubljenosti i „leptirića u trbuhu“.

Shimon Yehuda Hayut. A Hebrew King. I STAN.. 5 months in the Can for $10,000,000.00 sounds like a very good trade off. #TinderSwindler pic.twitter.com/ne1WqsiMgZ — Guru Mwafriqa™ (@ItsDanson) February 7, 2022

„Prve uspomene koje imam na ljubav su Dizni,“ na samom početku govori Cecillin, čime, po mišljenju nekih, otkriva glavnu temu ovoga dokumentarca. The Tinder Swindler možda nije dokumentarac o najvećem Tinder prevarantu svih vremena i njegovim žrtvama, koliko god ona bizarna bila. Ovo je na neki način priča o devojčicama kojima je Dizni usadio ideju sudbinske ljubavi. Ljubavi zbog koje 20 godina kasnije, čekaju svog princa na belom konju, poželjno u obliku Kristijana Greja – lošeg momka koji je zapravo samo ranjeni muškarac kog treba spasiti. Baš kao što je Bela spasila Zver, piše Miss7.

2018. godine Cecilin Fjellhøy spojila se na Tinderu sa, na prvi pogled – savršenim muškarcem. Zgodan, crnokos „Princ dijamanata“ – opis koji je stajao uz ime Simon, živeo je naizgled luksuznim životom koji je uključivao putovanja, žurke na jahtama, besne automobile i skupa odela. Ceciilin se oduševila kada je videla njegov Instagram profil jer je to značilo da može više da sazna o svom novom Tinder ulovu. Na društvenoj mreži na kojoj ga prati 100.000 pratilaca dobila je širi uvid u njegov život. Bilo je očigledno da se radi o nekome ko „živi život kakav nikad neću imati priliku da iskusim“, priznaje Cecilin.

Simon joj je odmah poslao poruku da sutra ide na put, ali bi voleo da je upoznati. Cecilin je pristala i našli su se u restoranu luksuznog hotela u kojem je odsedao. Izgledom je odmah privukao, a u kratkom vremenu saznala je puno informacija o privatnom životu svog Tinder momka, između ostalog da je direktor LLD Diamonds, firme koju je nasledio od svog oca, rusko-izraelskog dijamantskog tajkuna, poznatog kao „Kralja dijamanata“.

Ono što joj se najviše dopalo je što je razgovor uskoro postao vrlo ličan i zbog toga je Cecilin osetila odmah povezanost i bliskost. Baš kao i druge dve žene, nije ni u jednom trenutku posumnjala da je sve to samo nastup – do najsitnijih detalja iscenirana predstava. Teško da je i mogla s obzirom na to da je Simon vrlo očito pokazivao i dokazivao kako zaista živi život kakav predstavlja. Pri kraju sastanka rekao joj je kako bi voleo da je bolje upozna i predložio da mu se pridruži na poslovnom putu u Bugarsku gde ide svojim privatnim avionom. „Osećala sam da bi bilo glupo da sam ovako nešto odbila“ govori Cecilin prisećajući se koliko je uzbuđena bila na pomisao da će imati prilike da iskusi delić njegovog života. Bez obzira na upozoravanja prijateljica, ni na sekundu nije mislila da odbije ovakvu ponudu i za nekoliko sati već je bila u privatnom avionu za Bugarsku. Fotografiju s toga leta još uvek ima na Instagramu.

Simon ju je sledećih mesec dana obasipao pažnjom, skupim večerama, velikim romantičnim gestovima, a potpuno je osvojivši u trenutku kada je predložio da žive zajedno. Zamolio je da, dok je on na putovanjima, nađe luksuzni apartman u koji će zajedno useliti. „Budžet mi je 15.000 dolara“ rekao je, a ona je s oduševljenjem razgledala luksuzne londonske stanove. U tom trenutku Cecilin je već bila ozbiljno zaljubljena i verovala da živi pravu bajku.

Ali, kao i u svakoj bajci, stvari su u određenom trenutku krenule nizbrdo.

Just watched the #TinderSwinder on Netflix and it blows my mind that Simon Leviev is out there living his best life after only 5 months in prison – while his victims are still paying off the debts he put them in!

(No wonder) this can only happen in the illegal state of #Israel pic.twitter.com/9QxT61fGNE — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) February 7, 2022

Jedne noći probudilo ju je mnoštvo njegovih poruka o napadu u kojem mu je telohranitelj spasio život i zadobio ozbiljne povrede glave. Sve je to popratio i fotografijama, kao i videom iz vozila hitne pomoći. Ispričao joj je ludu priču o tome kako neprijatelji žele da ga ubiju i da mora da se pritaji. Sledećeg dana joj je poslao glasovnu poruku kako su ga upozorili da, iz bezbednosnih razloga, ne bi smeo da koristi svoje kreditne kartice.

U tom trenutku gledaoci dokumentarca pomisle – „To je to! Ovo je trenutak kada će shvatiti da je sve to prevara! Beži, Cecilin!“ Međutim, Cecilin, baš kao ni ostale žrtve prevare, nije posumnjala ništa. Nije posumnjala ni kada je pitao da otvori kreditnu karticu na svoje ime i počeo da troši ogromne količine novaca. Lažni milijarder konstantno je izmišljao nove priče, a u svakoj je bio u velikoj životnoj opasnosti. Devojka je, pre svega, bila zabrinuta za njegovu sigurnost. I dalje nije sumnjala da je sve to laž – ko ne bi poverovao sinu milijardera da će s lakoćom vratiti 10 hiljada dolara? Pa sama se uverila za tih mesec dana koliko novaca ima, mislila je, ne znajući kako je sve to finansirano novcem drugih žena koje je prevario isto kao sada nju.

Ali, pre svega, Cecille je žarko želela da veruje u tu laž. Ona očajno želi da to bude istina. Da ima svoju verziju „Lepotice i zveri“.

Kako bi mogla da dobije veći limit na računu i kako bi održao njeno poverenje, a sebi omogućio nastavak ove prevare, Simon je „zaposlio“ u svojoj firmi i lažirao čekove od plate koje je ona onda slala banci. Kada je želela da unovči ček s ciljem da plati dugove bankama, bila je odbijena. Užasnuta, napokon počinje da prihvata činjenicu da je sve vreme bila žrtva neverovatne prevare, kao i to da je različitim bankama dužna oko 250.000 dolara.

Sve tri žene imaju sličnu priču. Sve su poverovale u njegove laži i dobrovoljno mu dale novac. Cecilin je u jednom trenutku pomišljala i da se ubije. Šta se dogodilo sa Simonom nećemo otkrivati jer je kraj još luđi i neverovatniji od čitave ove priče – koliko god to nemoguće zvučalo. A ovo, kao što je već rečeno, ionako nije priča o vrhunskom prevarantu, već o ženama željnim bajke.

„Proveli smo sat vremena zajedno, a imala sam osećaj kao da se znamo 10 godina,“ kazala je Cecilin na početku dokumentarca. Istu rečenicu sam čula od svih svojih prijateljica barem jednom. Istu rečenicu rekle su sigurno mnoge žene bar jednom.

Osećaj uzbuđenosti nakon uspešnog prvog sastanka na kojem vam se neko svidi, a i vi njemu. Ogromna zainteresovanost na samom početku, beskrajni razgovori, još beskrajnija dopisivanja. Nikad viđena komplementarnost, apsolutno razumevanje i „možda bi to moglo da bude to“ misao koja proleti, onako usputno, nakon relativno kratkog poznavanja. I taman kada sebi dozvolite da poverujete u bajku, dolazi do potpunog šoka, ne javljanja, potpunog izbegavanja na svim mrežama…

Prevaranti su vrlo domišljati, međutim najčešće je ovakve pokušaje prevare lako prepoznati. A šta je sa Shimon Yehuda Hayutom danas? Više nije na Tinderu. U izjavi prilikom izlaska dokumentarca su poručili da su obrisali sve profile ovog veštog prevaranta i da mu je zauvek zabranjeno otvaranje novih.

