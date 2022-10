Prevario suprugu pa mu se sopstvena majka osvetila: „Udarila“ tamo gde ga najviše boli

Jedna majka uzela je stvar u svoje ruke i odlučila da se osveti svom odraslom sinu koji je prevario svoju ženu s koleginicom s posla, pa je tako odlučila da pokloni njegovog psa ni manje ni više nego – njegovoj bivšoj supruzi, piše Miror.

Naime, majka je odlučila da sina ‘udari’ gde ga najviše boli, pa je odvela njegovog border kolija u kuću njegove bivše žene i dece, dok je on radio u inostranstvu.

– Volim svoga sina svim srcem, ali zaista je napravio najveću glupost ikada. Venčao se s 20 godina, a njegova bivša žena je već imala trogodišnju ćerku koju sam volela kao svoju unuku. Imali su i jedno zajedničko dete, mog drugog unuka koji ima dve godine. Bili su savršena porodica, ali on je to upropastio aferom koju je imao s koleginicom s posla. Bivša žena ga je isterala iz kuće i on je odlučio da vrati kod mene – napisala je u objavi na Reditu.

Kako mesečno provodi samo 12 dana kod kuće, nije želeo da iznajmljuje stan i majka mu je dopustila da bude kod nje. Ipak, on je odlučio da osveti svojoj supruzi, pa je doveo svog psa s njim, iako ga deca obožavaju. Pas je veliki i tamo gde je živeo imao je savršene uslove: ogromno dvorište, puno staza za šetnju i veliki park za pse. Majka tvrdi da ona živi u stanu u centru grada i nema uslove za psa, a naročito ne tako velikog. Takođe, njen sin je, kako kaže, potpuno zanemario psa i zapravo ga drži samo kako bi napakostio bivšoj jer ga je izbacila iz kuće.

– Dok je on radio u inostranstvu, nazvala sam njegovu bivšu suprugu i pitala je žele li psa nazad. Skoro je zaplakala od sreće i ja sam odmah spakovala sve što je pripadalo psu i odvela ga tamo. Moji unuci bili su presrećni. Ali, kada se moj sin vratio kući počeo je da me naziva raznim pogrdnim imenima jer sam dala njegovog psa, na šta sam mu ja samo rekla da više neće biti dobrodošao u moj dom ako pokuša da ode po psa i opet ga uzme – objasnila je.

Korisnici Redita stali su na stranu majke, te pisali kako njezin sin drugo nije niti zaslužio.

– On samo misli na sebe. Nije ga briga ni za psa, ni za vas, ni za decu, a ni za ženu. Lepo je što mu nakon svega uopšte dopuštate da ostane kod vas – napisala je jedna korisnica.

„Inače ne podržavam poklanjanje nečijeg ljubimca bez znanja vlasnika, ali u ovom slučaju je definitivno opravdano“, komentirala je druga, a treća je dodala: „Svaka čast na ovome i na tome što ste i dalje dobra svekrva njegovoj bivšoj.“

