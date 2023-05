Prevarite lošu sudbinu: Nikad ne govorite ove 4 stvari jer univerzum čuje i ono što mislite

Ono što mislite i reči koje izgovarate veoma je važno jer kakve misli stvarate i kakve reči šaljete, takva nam se energije vraća – zato što univerzum čuje ama baš sve!

A mi, ljudi, kao takvi, najčešće sami sebe sabotiramo na putu ka onome čemu stremimo, najčešće je to sreća – plašimo se, skrivamo se u zoni komfora, poništavamo svoje kvalitete, ne umemo da pohvalimo sebe, previše smo samokritični… Jedan od najvatrenijih razarača sreće jeste kada čovek živi u svojoj uobičajenoj kutiji i ne želi čak ni nos iz nje da pomoli. Sanjate o sreći, govorite o sreći, ali i dalje razmišljate o istim negativnim stvarima i ostajete zarobljeni u toj kutiji.

Podsetićamo vas da naše misli formiraju svest i stav prema svetu. Kroz misli stvaramo sebi svet u kojem živimo. Ali ono što mi kažemo – univerzum čuje. Jednostavno, nema vremena da vam se roji u glavi, zna da sluša i sve savršeno čuje. Ako često ponavljate sledeće fraze, privlačite negativnu energiju i nesreću, a odbacujete srećne prilike:

1. Nikada to neću uraditi!

Uglavnom se ova rečenica pojavljuje u kontekstu osuđivanja drugih ljudi. Kada kažemo da nikad nećemo nešto uraditi, to uglavnom podrazumeva da posmatramo drugoga kao loš primer. Nikada ne izgovarajte NIKADA jer sudbina i život znaju da iznenade, a univerzum da vas testira.

2. To je tvoj problem!

Najčešće se koristi kada govorimo o sudbini druge osobe, ne znajući nijanse i sve poteškoće koje je osoba morala da prođe. Nedostatak empatije šalje univerzumu da ne zaslužujete stvari koje želite. Kada pomažete drugima i trudite se da obujete ponekad i tuđe cipele, univerzum će vas nagraditi. Ipak, ne činite to iz nagrade, nego iz ljudskosti.

3. Ne mogu!

Fraza koja u potpunosti ubija sve moguće pozitivne ishode događaja. Uostalom, takva fraza se izgovara potvrdno, sa čvrstom odlukom o tome šta će se dogoditi. Univerzum vidi vašu smirenost i poniznost, daje vam ono što tražite, mirno ide da radi druge stvari, a vi sedite u nevolji.

4. Ne znam!

Ko je odgovoran za vašu sudbinu? Kada kažete „ne znam“, to pokazuje da vam nedostaje znanje, da ostajete na tom nivou i da ne preduzimate ništa kako biste to promenili. Umesto „ne znam“, uvek recite „Želela bih to da naučim.“ Preuzmi odgovornost za sebe. Budite režiser i producent svog života, svojih situacija i onoga što se događa oko vas. Pazite šta prenosite u univerzum kroz fraze i misli, piše sensa.rs.

