Prevarite svoj um: Sjajan savet ruskog psihologa kako da prebolite razvod

Razvod braka se smatra jednim od najtežih životnih perioda, a ruski psiholog zna način kako da izađete iz te agonije brzo

Ruski psiholog Mihail Labkovski je poznat širom sveta po veoma praktičnim savetima koji pomažu ljudima da se izbore sa raznim problemima. Na pitanje jedne čitateljka kako da preživi razvod braka, on je ovako odgovorio:

“Da vam ispričam nešto: Pušio sam punih 30 godina, a zadnjih 10 godina pušio sam 3 paklice dnevno i nisam razmišljao o tome da prestanem. Nisam se bojao raka, misleći, ako dođe do toga, daće mi neke lekove protiv bolova, nestaću brzo i bezbolno.

Jednom nisam zapalio cigaretu sat i četrdeset minuta i to samo zbog toga što mi je porodični doktor rekao da postoji tamo neka bolest pluća uslovljena cigaretima koja te guši puna tri dana i osećaš nenormalne bolove bez obzira koliko lekova progutao. Jednostavno ne možeš da uradiš ništa povodom toga – jer umireš lagano i bolno.

Bio sam toliko uplašen da narednih 40 sati nisam zapalio cigaretu. Taj doktor me toliko uplašio da sam sam sebe u momentu ubedio da ne volim cigarete. Ali shvatio sam jedno: ja sam zavisnik od cigareta.

Tada sam imao problem: zavisnik sam od cigareta, ali ne smem da zapalim ni jednu. Nakon tog saznanja, mesec dana kasnije, prestao sam da pušim.

Sada ne pušim 6 punih godina i uopšte mi ne smeta kada neko drugi pušti. Taj problem me više ne muči – više nisam ovisnik o nikotinu.

Zašto vam ovo pričam? Činjenica je da svi ti ljudi koji pate jer su ostavljeni, jer ih je napustila voljena osoba moraju da kažu sebi: Ja stvarno nisam zaljubljen ni u koga. Ali ja sam zavistan od te osobe. Patim jer sam koristio tu “drogu”.

Zdrave osobe vole samo one koji vole njih. Neurotici su u stanju da se zaljube i da pate za osobama koje njih ne vole i ne poštuju. Tada sebi moraju da “nacrtaju” zašto vole tu osobu i jedino kada to saznaju, kada raščlane tu činjenicu mogu i da se odljube od te osobe.

Kažite sebi on/ona me ne voli. Jer da me voli ne bi me ostavio. A pošto me ne voli, pa zašto bih ja voleo/la nju/njega?

Ako osećate bol zbog razvoda i nikako ne možete da se isčupate iz te boli: moram da vam kažem da postajete neurotičar. Ponašate se kao da krizirate bez droge. Ljudi vas neće ostaviti bez razloga i bez upozorenja. To se uvek dešava postepeno, vi uvidite da vas ne vole ali ostajete u vezi jer želite da patite.

Ljubav sa tim nema ništa. U toj vezi u kojoj ljubav ne postoji ostaje se iz drugih razloga. Zato ne patite kada dođe do razvoda. Ako vas je ostavila osoba koju volite morate da shvatite da vas ne voli. A zašto biste vi voleli nekoga ko vas ne voli?

Na svetu postoji 3.5 milijarde muškaraca i 4 milijarde žena, pa zašto biste vi patili za tim jednim? “

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.