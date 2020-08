Previše je znao: Ubijen paparaco koji je mogao da reši misteriju smrti princeze Dajane?

Fotograf koji je svojevremeno optuživan da je pomogao MI6 da ubiju princezu Dajanu pronađen je s metkom u glavi u izgorelom automobilu. Njegova smrt nikad nije rasvetljena.

Žan-Pol Andanson, poznatiji kao Džejms Andanson, pronađen je mrtav 6. maja 2000. Fotograf kojeg su dovodili u vezu sa smrću princeze Dajane pronađen je u izgorelom automobilu BMW sa metkom u glavi i to nakon što se navodno hvalio prijateljima da je imao „ekskluzivne fotografije“ nesreće u tunelu u Parizu u kojoj su stradali Dajana i njen ljubavnik Dodi.

Kobnog 31. avgusta 1997. godine, kada je princeza stradala, Andanson je bio vlasnik „fijata“ koji je navodno udario u automobil u kom su Dajana i Dodi bili i tako izazvao stravičnu nesreću u kojoj je princeza izgubila život. Dodijev otac Mohamed al Fajed godinama je tvrdio da je upravo Andansonov „fijat uno“ udario u „mercedes“ u kom su se Dajana i njegov sin nalazili.

Nakon što je Andanson pronađen mrtav, spekulisalo se da je ućutkan jer je želeo da obelodani da je pomogao britanskim obaveštajnim službama da se reše princeze. Njegovo telo našli su u jednoj šumi nedaleko od njegove kuće na jugu Francuske. Telo je po gašenju požara bilo toliko unakaženo da je patolozima bilo potrebno oko mesec dana da identifikuju Andansona.

Inspektor Žan Mišel Lauzun koji je među prvima stigao na lice mesta rekao je da je automobil goreo i da je video telo za volanom, koji je u glavi imao rupu od metka. Policija je čitav slučaj okarakterisala kao samoubistvo, mada i dan-danas kolaju priče kako je fotograf smaknut jer je previše znao. U prilog tome govore nalazi patologa u kojima se vidi da je fotograf u krvi imao ugljen-monoksid, što znači da je bio živ u trenutku kada je automobil zapaljen, te je udahnuo dim. Da je prethodno pucao sebi u glavu, ne bi dočekao da se vatra rasplamsa…

Žan Pol Andanson bio je fotograf milioner, čovek koji je danonoćno kao paparaco uhodio Dajanu i Dodija nedeljama pre tragične nesreće. Od dana kada je Dijana stradala dovođen je vezu sa njenom preranom i tragičnom smrću.

Naime, kao što smo već pomenuli, Mohamed al Fajed je nesreću u kojoj su stradali njegov sin Dodi i Dajana odmah okarakterisao kao ubistvo. Vlasnik čuvenog Harodsa i Ric hotela u Parizu na sav glas je pričao kako je ubistvo naručila kraljevska porodica, te je uz pomoć agenata obaveštajne službe i MI6, u saradnji sa francuskim obaveštajcima, sve iscenirala do najsitnijeg detalja.

Najmanje sedam očevidaca nesreće reklo je da su ugledali beli “fijat uno“ i jedan motocikl kako izlaze iz tunela pri velikoj brzini, samo nekoliko sekundi nakon nesreće. Forenzičari su potvrdili da je „fijat“ udario u „mercedes“ u kom su bili princeza i njen ljubavnik, te da je to dovelo do fatalnog udarca u tunelu u kom su Dajana i Dodi izgubili život. Očevici su rekli i da su svega par sekundi pre nesreće u tunelu videli blesak, koji bi mogao biti blic fotoaparata, ili prema drugoj teoriji, pucanj iz oružja suvozača motocikla. Policija nikad nije uspela da pronađe ni vozila, niti da identifikuje vozača, odnosno motociklistu.

Ono što se sa sigurnošću znalo jeste da je Andanson u avgustu 1997. godine bio na Sardiniji, dok su Dijana i Dodi uživali na proputovanju Mediteranom. On se pridružio ostalim paparacima koji su pratili svaki korak ovog glamuroznog para. U Francusku se vratio 30. avgusta, na dan kada su princeza i Dodi odleteli za Pariz. Od tog trenutka informacije o tome gde je Andanson boravio postaju veoma konfuzne.

Iz nekog razloga koji nikad nije otkriven, Andanson je u zoru 31. avgusta, samo nekoliko sati nakon nesreće u kojoj je princeza stradala u tunelu Alma, ušao u avion na aerodromu Orli nedaleko od Pariza koji je leteo na Korziku. Andanson je tvrdio da nije bio u Parizu kobne večeri kada se nesreća dogodila, ali nikad to nije potkrepio dokazima. Nikad nije priložio nijedan račun za gorivo bilo gde iz Francuske kako bi dokazao da nije bio u gradu.

Njegov sin Džejms i ćerka Kimberli su rekli policiji da je njihov otišao da bere grožđe u regiji Bordo… Njegova supruga Elizabeta je tvrdila da je njen suprug bio sa njom kod kuće čitave večeri, u Šeru, te da je nešto pre četiri sata ujutru krenuo ka Orliju da uhvati prvi let za Korziku. Naknadno je priznala novinarima i policiji da je njen suprug stalno bio u pokretu, te da ne može sa sigurnošću da tvrdi da je bio kod kuće baš te večeri.

– Uvek je bilo teško prisetiti se Džejmsovog kretanja, jer je stalno dolazio i odlazio. Toliko smo navikli bili na to da više nismo pamtili dane i vreme kada bi bio tu – rekla je Elizabeta.

Međutim, ono što Andansona i te kako povezuje sa nesrećom u kojoj je Dajana stradala jeste činjenica da je vozio „fijat uno“, te da ga je ofarbao nedugo nakon nesreće u tunelu. Samo nekoliko meseci kasnije, u oktobru 1997. godine je automobil i prodao. Iako su inspektori došli do zaključka da njegov automobil nije učestvovao u nesreći, francuski forenzičari su u izveštaju napisali nešto što baca senku na čitav slučaj.

U izveštaju, u koji je „The Express“ imao uvid, stoji da je analizom boje sa originalnog dela „fijata“ i boje koja je pronađena na retrovizoru „mercedesa“ identična. U prevodu, boja koja je ostala na retrovizoru nakon udara sljuštila se sa Andansonovog automobila. Dalje se navodi da je vršeno upoređivanje crne boje sa branika, te da je trag te boje pronađen na vratima „mercedesa“. Dakle, bez obzira na zvanično saopštenje policije, izveštaji forenzičari jasno upućuju u to da je Andansonov beli „fijat“ učestvovao u fatalnoj nesreći.

Džon Maknamara, direktor sektora bezbednosti u Harodsku i penzionisani inspektor Skotland jarda, rekao je da je Nadanson jedno vreme bio glavni osumnjičeni jer je kao zla kob pratio Dajanu i Dodija pre nego što su stigli u Pariz.

– Oduvek smo verovali da je Andanson bio na mestu nesreće i da bi bolja istraga razotkrila njegovu umešanost. Mislimo da njegova smrt nije slučajna i trebalo bi da se otkrije odgovor samo na jedno pitanje – da li je Andanson ubijen zbog onoga što je znao. To je pitanje na koje mi želimo da čujemo odgovor – rekao je svojevremeno Maknamara.

Dvojica fotografa Darin Pol Lions i Lionel Šerolt su navodno rekli da su britanski obaveštajci bili hiperaktivni u prvim satima nakon nesreće, te da su odmah krenuli da jure za fotografijama i proveravali da neka slučajno nije napustila Pariz.

Lijons je oko 00:30 sati dobio poziv od kolege Lorenta Sola, koji mu je rekao da ima deset fotografija nesreće u tunelu. Ponudio je da ih elektronski pošalje Lijonsu. Ovaj je požurio u kancelariji i oko tri sata ujutru je imao fotografije u punoj rezoluciji. Istog trenutka je počeo da pregovara sa nekoliko agencija u SAD i Velikoj Britaniji da im proda fotografije za 250.000 dolara.

Nakon što je i zvanično objavljena vest o Dajaninoj smrti, Lijons i Sole su se posavetovali i doneli odluku da povuku fotografije iz prodaje. Kopije fotografija su navodno bile smeštene u sefu u Lijonsovoj kancelariji. U noći između 31. avgusta i 1. septembra u Lijonsovoj kancelariji je došlo do nestanka struje, što je veoma čudno, s obzirom na to da nijedna druga zgrada niti je iko u kvartu imao problem sa napajanjem. Uznemiren i uveren da će ga neko opljačkati, Lijons je pozvao policiju kojoj je rekao da je siguran da su agenti tajne službe sigurno bili u njegovoj kancelariji i da su verovatno postavili kamere ili bubice.

Lajonel Šerolt je 31. avgusta oko dva ujutru dobio poziv kolege sa Floride koji ga je obavestio da svakog časa očekuje da će mu stići fotografije nesreće. Šerolt mu je odgovorio da je i on veoma zainteresovan da dođe do tih fotografija. Čim je objavljeno da je Dajana mrtva, dogovor o fotkama je pao u vodu. Međutim, već sutra uveče, 1. septembra, neko je provalio u kuću u kojoj je Šerolt živeo sa ženom i ćerkom. Iz kuće su nestali hard diskovi. Vrata su ostavljena širom otvorena.

Da nije u pitanju klasična pljačka govori i to što lopovi nisu odneli ni pare ni nakit koji su se nalazili na vidnom mestu u sobi gde je Šerolt držao svoj kompjuter. Zanimljivo je to što su Šerolt odneli čitavu arhivu fotografija kraljevske porodice.

