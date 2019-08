Preživeo u okeanu 28 sati okružen ajkulama (video)

Kad se Bret Arčibald, poslovni čovek iz Južne Afrike, 2013. godine zaputio na putovanje s prijateljima, nije ni slutio da će se surfovanje njegovog života pretvoriti u najgoru noćnu moru.

Nakon što su se ukrcali na turistički brod koji je trebalo da ih preveze duž obale Indonezija, počeo je da oseća probadajuću bol u abdomenu. To je bila posledica trovanja hranom, uzrokovanog uličnom obrokom koji je pojeo ranije tog dana – 17. aprila.

Izmučen i slab, naslonio se na rub broda i preko ograde pao u more oko 14 sati i 30 minuta. Ubrzo je isplivao i shvatio šta se dogodilo – uplašeno vičući i dozivajući svoje prijatelje. Ali oko njega nije bilo nikoga, barem mu se tako u početku činilo.

Uspeo je da se sabere i lagano je plivao, čuvajući svoju energiju i čekajući da neko dođe i spasi ga. Odjednom, postao je svestan činjenice da verovatno nije sam, a tome je svedočilo i talasanje vode i tamne senke koje su počele da se pojavljuju u dubini, prenosi Express.

Indijski okean, inače najmanji okean na Zemlji, deo je sveta najpoznatiji po brojnim vrstama ajkula koje tamo obitavaju. Na primer, tamo se mogu susretsti mlat, vrsta dugonoska, modri kučak, beloperana grebenasta ajkula, velika bela ajkula, kitopsina, siva grebenasta ajkula, crnorepna grebenasta ajkula i najopasniji u društvu – ajkula tigar.

Mešutim, ni tu opasnost ne prestaje, Indijski okean obiluje vrlo otrovnim životinjama, poput meduza.

– Samo sam video ajkulu ispred sebe i pomislio „Bože koliko je“. Izgledala mi je velika kao autobus. Shvatio sam da je to crnovrha grebenska ajkula, vrsta koja ne jede ljude. Pomislio sam da mi je on možda jedina šansa za preživljavanje, da se nekako primim za njega i da me odvuče do grebena. Otplivao je, a meni su potonule sve nade – ispričao je Bret..

Kako je pala noć, čovek je samo lagano plutao i razmišljao o svojoj supruzi, dozivajući njen lik u mislima kako bi ohrabrio sebe. Međutim, odjednom je osetio ogroman bol – naišao je na otrovne meduze koje su ga opekle po glavi i ostatku tela.

Preživio je noć da se i sam ne seća kako, a ujutro je iskusio novu krizu. Osim peraja morskih pasa i meduza koje bi povremeno ugledao, suočavao se s idejom da je to njegov kraj – da će umreti i nikad ga neće pronaći.

U jednom trenutku je odlučio dac se prepusti sudbini i potone. Ali nakon minuta provedenog pod vodom, instinkt je odradio svoje i Arčibald je mahnito plivao ka površini.

Njegovi prijatelji nisu odmah shvatili da je nestao s broda jer mu nije bilo dobro pa su pretpostavili da je otišao u toalet, A onda su tek 16 sati poslepodne shvatili da Breta nema. Uspaničeni, zahtevali su od kapetana da pretraže sve – ali nisu imali sreće.

Nakon više od 28 sati provedenih u opasnim vodama Indijskog okeana, Bret je zaista pukim čudom preživeo. Pronašao ga je australijski skiper 20-ak kilometara istočno od obale Sipora.

Imao je brojne opekline, što od sunca, što od meduza i bio ozbiljno dehidriran – ali živ.