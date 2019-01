Priča koja slama srca: Mladić raskinuo veridbu iz razloga koji će vas šokirati (foto)

Samo mi je poslao poruku i rekao da ne želi da bude sa mnom, ispričala je očajna devojka.

Žena sa terminalnim tumorom mozga je ostavljena samo mesec dana pre venčanja. Emili Nikolson (24) iz Jorka, inače nekadašnji model, u roku od svega šest nedelja se ugojila 30 kilograma zbog steroida koje je morala da uzima kao deo lečenja teške bolesti.

Ona se preselila u Australiju 2012. godine, gde je radila kao menadžer bara i klupski promoter pre nego što joj je u februaru 2016. godine dijagnostifikovan rak mozga astrocitom. Uprkos bolesti, Emili i njen tadašnji dečko Džejmi Smit (24) su 2016. godine počeli da prave planove da se venčaju kada je u januaru 2017. dobila strašne vesti da ima još samo godinu života, prenosi „Dejli mejl“.

Oni su morali da pomere venčanje do marta 2017. godine jer joj je bila neophodna operacija. Par je takođe razgovarao i o tome da zamrznu Emiline jajne ćelije, kako bi jednog dana kada se oporavi mogli da idu na veštačku oplodnju.

Nikolsonova tvrdi da je Smit otkazao njihovo venčanje samo nedelju dana ranije i to preko „Fejsbuk mesindžera“, što on negira.

Džejmi mi je poslao poruku i rekao da ne želi da bude sa mnom i da me ne voli već duže vreme. Bilo je užasno. On mi je jasno stavio do znanja da me ne voli. Osećala sam da je to zbog načina na koji sam izgledala i onoga što se dogodilo. Sada ne osećam ništa u vezi sa njim, on me je povredio, ali nema svrhe uznemiravati se zbog toga. Morala sam da budem jaka u svemu tome. Rekao mi je da me više ne voli. Mesecima je izlazio sa prijateljima, ali očigledno ja to nisam mogla. Pokušavali smo da zajedno gradimo svoj život u vremenu koje nam je ostalo – ispričala je ona.

Model Down With Tumour Reveals How Her Fiancé Dumped Her A WEEK To Their Wedding https://t.co/Dvtc3yLvNO pic.twitter.com/Zys3aQMWH2 — Ladun Liadi (@Ladunliadi) January 22, 2019

Njena majka Džoana je bila sa njom u trenutku kada je Džejmi otkazao veridbu.

– Sedeli smo s njom kad se to dogodilo, ona je samo plakala. U subotu uveče je otišao na svoje momačko veče, iako je odustao od venčanja. Bila sam ljuta na njega, ali kako je vreme prolazilo, više nisam ljuta na njega. Bio je divan, bio je stvarno dobar momak i došlo je do tačke kada ona više nije mogla da izlazi i postajala je sve veća. Kada prođeš nešto ovako, život je prekratak da bi nekoga mrzeo – on je dao sve od sebe, ali ja ga ne krivim, to je bilo previše za njega. Emilina bolest je bila teška, ali kao roditelji smo morali biti tu zbog nje. Ima trenutaka kada mislim da sam najnesrećnija osoba na svetu – ispričala je Džoana.

Džejmi, koji radi kao majstor za kablovsku televiziju, porekao je tvrdnje da je on raskinuo sa Emili.

– Bilo je to obrnuto, ona me je napustila, ja je nikad nisam napustio. I, drugo, nikad je nisam ostavio zbog njenog povećanja težine. Da je to slučaj, ja bih je ostavio mesecima pre nego što smo se razdvojili, jer je počela da se goji pre toga. To uopšte nije imalo veze s tim – rekao je on.

Emili i Džoana tvrde da ništa od onoga što je on rekao, nije istina.

Emilina porodica se vratila u Veliku Britaniju u julu 2017. nakon što joj je Emili rečeno da ima terminalni rak i njena porodica je napravila „GoFundMe“ stranicu u nadi da će prikupiti dovoljno novca za nabavku pionirske imunoterapijske vakcine koja će koštati 30.000 funti.

Bivši model je već premašila očekivani životni vek procenjen od strane lekara.

(Telegraf, Blic)