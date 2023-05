Prilaze vam životinje i stranci? Ovo su nepogrešivi signali da imate veoma izraženu intuiciju

Duhovno nadareni ljudi privlače razne životinje, pa čak i insekte jer se u njihovom prisustvu osećaju mirno i sigurno.

1. Faze meseca utiču na vas

U vreme punog meseca, kada je najjači, osećate neki neobjašnjivi nemir. Osim toga, teško zaspite, a san vam se prekida tako da se ujutro budite umorni. Ovo je jedan od znakova da ste duhovno obdareni i da osećate neke stvari koje drugi ljudi i ne primećuju.

2. Budite se između 3 i 4 sata

Veruje se da su magijske sile najjače u to doba noći, odnosno mnoge čudne stvari se dešavaju upravo između 3 i 4 sata. Neki ovo vreme nazivaju časom veštica, duhova ili demona kada veštice, duhovi ili demoni mogu da putuju iz jednog sveta u drugi. Ako se često budite tokom ovog perioda, to lako može ukazivati na to da posedujete neku vrstu dara duše. Preporuka je da se molite ili meditirate i tako povećate svoje moći.

3. Životinje vam prilaze

Životinje mogu da osete vašu auru i da li ste mirni i dobri ili ljuti. Duhovno nadarene ljude privlače razne životinje, pa čak i insekti jer se u njihovoj blizini osećaju mirno i bezbedno. Na primer, često se dešava da leptir sleti na vas i kao da vas posmatra. Ili vam priđe mačka, koja inače beži od svih drugih ljudi.

4. Vaše emocije utiču na okolinu

Veruje se da emocije takvih ljudi imaju moć da utiču na okolinu čak i kada ništa posebno ne rade. Na primer, psi u njihovoj blizini iznenada počnu da laju, a mačke bulje u jednu tačku kao da su videle duha. Takođe, biljke mogu da osete ovu energiju i mogu ili da sijaju ili uvenu u njihovoj blizini. A elektronski uređaji znaju da reaguju i možda prestanu da rade na neko vreme, jer energija duhovno superiornih ljudi može biti veoma intenzivna.

5. Često vam prilaze stranci

Ljudi koji vam prilaze obično su pojedinci koje društvo smatra čudacima, iako su daleko od toga. Njima je zapravo potrebno fizičko, mentalno, emocionalno ili duhovno isceljenje. Reč je o prosvećenim ljudima koji su pomalo izgubljeni i treba im neko da ih uputi na pravi put. Njihova podsvest je ta koja ih vodi do duhovnih ljudi, jer osećaju da im mogu pomoći.

6. Lako možete osetiti energiju u prostoru

Ovde se radi i o negativnoj i o pozitivnoj energiji. Ako osetite čak i najmanju količinu negativne energije čim uđete u prostoriju, to znači da imate veoma osetljiv radar za ove stvari. Iako to niste videli ili znali za to, osetićete da se tamo nešto loše dogodilo pre nego što ste stigli. Samo pogledate u nečije oči i kao da ih čitate, imate predstavu o čemu razmišlja, kakva osećanja ima, da li su dobri ili loši… U stanju ste da otkrijete kada je nekome potrebna pomoć i olakšajte im život svojom energijom i veštinama. Međutim, vrlo brzo možete osetiti ko je negativan i klonićete se jer vam takva osoba crpi energiju.

