Primenite “pravilo 42%” i PREPORODIĆETE SE

Iscrpljeni ste, osećate konstantan umor, a ne možete naći konkretan razlog takvog stanja? Naravno, sve se svodi na to koliko vremena tokom dana posvetite sebi i svojim potrebama.

Nova istraživanja došla su do jedne konkretne brojke, a to je 42%. To je procenat vremena koji treba da provedemo u „odmaranju“ kako ne bismo osetili preveliki stres i napor.

Istraživači tvrde da se ovaj procenat ne mora gledati na dnevnom nivou, već može i na sedmičnom, ali ono što je bitno jeste da 42% vremena izdvojimo za odmor, slobodne aktivnosti i sve što će vas osloboditi stresa. Ako to prevedete u konkretne brojke, znači da je to deset sati od 24 dnevno. Od tih deset sati, obavezno optimalnih osam iskoristite za san, a ostalo na slobodne aktivnosti koje vas opuštaju.

Naravno, u današnje vreme brzog življenja i nenormalnog tempa, kojeg nekad sami sebi nametnemo, teško je izdvojiti 42% vremena. Međutim, ako već danas započnete sa postepenim uvođenjem ovog pravila, možda u neko dogledno vreme i dostignete tih famoznih 42%.

