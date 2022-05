Primio 22-godišnju Ukrajinku u svoj dom, za 10 dana zbog nje ostavio ženu i decu

Toni Ganet (29) iz Bradforda napustio je suprugu Lornu (28) i njihovo dvoje dece nakon što se zaljubio u Sofiju Karkadjim, ukrajinsku izbeglicu koja je na početku invazije napustila svoj rodni Lavov.

Čovek se, u želji da pomogne, prijavio na vladin program za pomoć ukrajinskim izbeglicama, ali kada od njih nije dobio odgovor, postao je nestrpljiv te zatražio pomoć na društvenim mrežama.

Jilted mother Lorna Garnett heartbroken after partner ran off with the Ukrainian refugee they let live with them – https://t.co/Vgyjs1G66o pic.twitter.com/99iecXGt43

U svoj dom su primili Sofiju, a Toni je nešto više od nedelju dana nakon što je stigla, stavio tačku na svoj brak i odlučio započeti novi život.

– Počelo je s jednostavnom željom da učinim pravu stvar i pružim krov nad glavom nekome u nevolji, muškarcu ili ženi.

Toni govori slovački, pa je to iskoristio da se sporazume sa Sofijom, ali se to njegovoj ženi nije dopala i osetila se izostavljenom.

„Sjajno smo se slagali, ali u to vreme nije bilo ništa više, iako vidim da je Lorna počela da oseća ljubomoru i da se ljuti na nju“, rekao je Toni.

A onda su se, kako kaže, strasti sasvim rasplamsale.

„Kod kuće sam shvatio da nalazimo izgovore da se dodirnemo, bilo je to kao flert, ali ništa više od toga se nije dogodilo u toj fazi“, rekao je Toni.

– Situacija je kulminirala prošle subote kada je Lorna nasrnula na Sofiju, vičući na nju, koristeći se nekim grubim jezikom kojim ju je rasplakala. Rekla je da više ne može ostati pod našim krovom i nešto je u meni škljocnulo. Žao nam je zbog bola koji smo prouzrokovali, ali sa Sofijom imam vezu kakvu nikada pre nisam imao – rekao je za The Sun.

Njegova nova devojka Sofija (22) je rekla da se “takve stvari događaju“.

Tonijeva sada već bivša žena Lorna je poludela zbog bliske veze koju je njen muž uspostavio sa Sofijom, jer su zajedno išli u teretanu i po ceo dan razgovarali, pa je gošći naredila da ode. Bila je zapanjena kada je Toni odmah posle toga spakovao svoje stvari i zajedno sa Sofijom otišao kod svojih roditelja.

Not the Onion:

British man leaves partner for Ukrainian refugee just 10 days after they welcomed her into their home

"Sofiia, 22, admitted: “As soon as I saw him I fancied him"https://t.co/pb3GrDMfRn pic.twitter.com/96GPOT28go

— StarBoy 🥭 (@StarboyHK) May 22, 2022