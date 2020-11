Princeza imala aferu s telohraniteljem, platila mu bogatstvo da ćuti (foto)

Bivša supruga vladara Dubaija, princeza Haya bint al-Husein, platila je svojim telohraniteljima po 1,2 miliona funti da ćute o njenoj aferi s jednim od njih, piše Dejli Mejl. Telohranitelja Rasela Flauersa, s kojim je ušla u vanbračnu vezu uz to je obasipala i skupocenim poklonima kao što su luksuzni satovi pa čak i sačmarica vredna 50.000 funti, tvrde izvori lista.

Princeza Haja, 46-godišnja i najmlađa od šest supruga šeika Mohameda bin Rašida Al Maktuma, navodno je od telohranitelja Britanca tražila da joj pravi društvo gde god se pojavljivala, a zauzvrat ga je obasipala skupim sitnicama. Veza od dve godine dodatno se razbuktala u Londonu gde je princeza pobegla od svog supruga i pokrenula brakorazvodnu parnicu u kojoj je tražila puno starateljstvo nad njihovih dvoje dece. Naime, britanski mediji su još prošle godine pisali da šeik sumnja da je njegova supruga malo prebliska s telohraniteljem.

Nakon što je pobegla, šeik je na Instagramu objavio arapsku pesmu, u kojoj se između ostalih nalaze stihovi: „Ti, izdajice, izdala si najsvetije poverenje, a tvoja igra je razotkrivena.“

Princezina borba za starateljstvo nad decom u Londonu trajala je dugo i bila je prilično bolna. Tokom saslušanja, za koje se šeik očajnički borio da ostane privatno, sudija je na kraju presudio da je Haja pretrpela „zastrašivanje“ šeika i zaključio da su je izrugivali zbog njene veze.

U svojoj presudi presuđenoj u korist princeze, sudija navodi da je ona „započela ljubavnu vezu s jednim od svojih muških telohranitelja“, ali ime telohranitelja tada nije navedeno.

Sudija je takođe naveo da je šeik pokrenuo „kampanju zastrašivanja“ koja je uključivala razvod od nje bez da joj je i rekao, organizovanje da se u njezinoj spavaćoj sobi ostavi oružje pa čak i pokušaj otmice.

