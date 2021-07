Privucite NOVAC: Dovoljno je samo ovo da uradite

Nikada u novčaniku ne nosite neplaćene račune pa čak ni one koje ste platili. U novčaniku držite samo novac i bankovne kartice, sve ostalo nosite u nečem drugom.

Prema nekim verovanjima, nije nimalo svejedno da li su novčanice u vašem novčaniku uredno složene ili zgužvane i nemarno nagurane. Neuredan novčanik blokira protok pozitivne energije, a samim tim unosi nered u vaše finansije. Zato, ako želite da privučete obilje u život, neka vam novčanik bude uredan, a novčanice pažljivo složene. Novac morate poštovati ako želite da vam i dalje dolazi.

Postoji još nešto na šta bi trebalo pripaziti, a to je da nikada u novčaniku ne nosite neplaćene račune pa čak ni one koje ste platili. To, naime privlači energiju plaćanja u vaš život i stalno ćete morati da dajete novac za nešto. Takođe, u novčaniku držite samo novac i bankovne kartice, sve ostalo nosite u nečem drugom.

Važno je da u njemu imate uvek malo više novca od planiranog. To priziva još bolje finansije u vaš život, a i znate kako se kaže ‘od viška glava ne boli’.

I još jedan detalj. Nije svejedno da li ste kupili novčanik sami ili ga dobili na poklon. Preporuka je da ga sami izaberete i kupite kako bi ga kasnije voleli i rado svoj novac držali u njemu. Svakako izbegavajte kupovinu već korišćenih novčanika jer nikada ne znate kakvog je vlasnika imao i kakvu energiju donosi sa sobom – dobru ili lošu, prenosi Atma.

I boja novčanika je važna

Crvena – za ljude čiji element je vatra ili zemlja (kod vode i metala ima slabije delovanje) – ova boja je od davnina poznata po tome što privlači bogatstvo i obilje. Vrlo brzo neutralizuje negativnu energiju.

Tamno plava – za ljude čiji element je drvo ili voda – ova boja simbolizuje obilje, a novčanik te boje ne bi trebali da imaju ljudi rođeni u elementu vatre ili metala.

Crna – za ljude čiji element je drvo ili voda – u novčaniku takve boje bi trebali da drže novac ako žele da prizovu blagostanje u svoj život.

Smeđa – za ljude čiji element je zemlja ili metal – ova boja donosi bogatstvo i najčešća je među novčanicima, ali ne bi trebali da je imaju ljudi rođeni u elementu vatre ili vode.

Zelena – za ljude čiji element je drvo ili vatra – ova boja je odličan izbor ako želite novi finansijski početak, bez obzira šta se događalo u prošlosti.

