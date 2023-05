Prizor iz srpskog autobusa nasmejaće vas do suza, a zapravo je potresan i porazan!(VIDEO)

Nije tajna da su mnogi autobusi javnog prevoza koji saobraćaju Srbijom u ne tako dobrom stanju. Putnici se neretko žale na pocepana sedišta, polomljene drške, prozore koji ne rade kako treba, na to što leti nema klime… Ipak, novi prizor autobusa u Kikindi je nešto posebno. Tviterom odnedavno kruži snimak na kom se vidi nešto prilično neverovatno – nasred sautobusa ogromna rupa! Tačnije, deo poda jednostavno fali, prenosi nova.rs.

To je očekivano izazvalo brojne reakcije, pa neki kažu kako sve to podseća na čuveni crtani film. Kažu neki i kako to podseća na devedeste.

Pitaju se neki i zašto putnici samo gledaju u ogromnu rupu čudeći se, a niko ništa ne preduzima. Zato pojedini pozivaju nadležne da prijave ovaj slučaj za vanredan tehnički pregled.

