Pročitajte ove 3 Budine mudrosti, mogu vas odvesti do sreće i blaženstva

Otkrivanje unutrašnjeg mira često se može osećati kao težak zadatak.

Budino učenje, međutim, nudi putokaz za pronalaženje tog mira u nama samima.

Svi znamo da je Buda bio zaista mudar. Nije se bavio samo prosvetljenjem; ostavio je iza sebe duboka učenja koja nas mogu voditi u svakodnevnom životu.

1) Život u sadašnjem momentu

Buda je stavio akcenat na važnost da svesnosti i prisutnosti u sadašnjem trenutku. Fokusirajući se na ovde i sada, pronalazite osećaj mira i spokoja.

Ako stalno brinete o budućnosti ili se bavite prošlošću, izvadite list iz Budine knjige. Pokušajte da se fokusirate na sadašnji trenutak i vidite kako ćete se transformisati.

2) Empatija

Saosećanje je centralno načelo Budinog učenja. To ide dalje od puke simpatije; uključuje istinsko razumevanje bola drugih i iskrenu želju da im se olakša patnja.

Naučnici su otkrili da kada se ponašamo saosećajno, naš mozak proizvodi hormone za „dobro osećanje“ poput oksitocina i oslobađa endorfine, koji se često nazivaju „pomoćnim ritmom“.

Buda je zano ovo pre hiljadu godina, kada je učio o moći saosećanja.Verovao je da negovanjem saosećanja ne samo da pomažemo drugima, već i negujemo unutrašnji mir u sebi. Zato, sledeći put kada vidite nekoga u nevolji, nemojte se ustručavati da ukažete pomoć, pišu sa sajta Hack Spirit.

3) Prihvatanje i puštanje stvari

Jedno od najmoćnijih Budinih učenja je o umetnosti puštanja .On je naglasio da je vezanost za ljude, stvari ili ishode glavni izvor patnje.

Stvar je u tome što je život prolazan. Ljudi se menjaju, stvari se lome, a ishodi su često van naše kontrole.Kada se držimo onoga kako želimo da stvari budu, pripremamo se za razočarenje i bol.

Praksa puštanja ne znači da nam nije stalo do ljudi ili stvari. To znači da razumemo da nam vezanost za njih ne služi na duge staze. Ako se čvrsto hvatate za nešto, bilo da je u pitanju veza, ljutnja ili očekivanje, razmislite o tome da se oslobodite.

(Sensa)

