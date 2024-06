Prodavci u supermarketima otkrili: Ovo je najgora stvar koju kupci rade

Iako se trgovci svakodnevno bave problematičnim kupcima i nekim lošim navikama, mnogi se slažu oko jednog polarizirajućeg pitanja: grickanja u prodavnici. Dok neki ljudi lutaju po radnji, mogli bi da uzmu malu kesu pereca s police i počnu da jedu. Ili možda pojedu šaku-dve grožđa, samo da „testiraju zrelost“, naravno. Neki to rade, a drugima je to nezamislivo, piše Huffpost.

Ali sve dok nameravate da platite hranu, grickanje tokom kupovine namirnica nije problem, zar ne? Pa, zavisi koga pitate. Kupci na X (ranije poznat kao Tviter) smatraju da je to „veoma iritantno“ i da, „izazivanje jeza“. Na video snimku koji je podelio TikToker @cecilibauchmann vidi se kako predaje kasirki praznu posudu za hranu nakon jela u prodavnici, a komentatori su podeljeni. Neki kažu da je to „sramotno“ i „izgleda nezakonito“, dok drugi kažu da nije problem ako na kraju platite za to.

Ali sami zaposleni u prodavnici su to razjasnili. I’Talia Mekarti, generalni menadžer Dill Pickle Food Co-Op-a u Čikagu, radi u prodavnicama prehrambenih proizvoda od 2007. Ona kaže da je u redu jesti stvari koje ne moraju da se mere (kao što je kesa pereca ili kutija kolačića) ako ih platite pre nego što odete. To znači da generalno nećete biti kritikovani ako otvorite flašu vina i uživate u njoj dok šetate kroz radnju, rekla je ona.

Međutim, hranu koja odvlači druge kupce od kupovine, poput onih sa jakim mirisima ili one koja stvara lepljiv, mrvljiv nered sa kojim zaposleni kasnije moraju da se izbore, ne bi trebalo da se konzumira u prodavnici, dodala je ona. Sa pravnog stanovišta, jelo pre kupovine može biti problematično. Kao privatna lica, prodavci mešovite robe imaju pravo da odrede sopstvene politike o konzumiranju proizvoda pre kupovine, a ako prodavnica ima politiku protiv toga, to bi se tehnički moglo smatrati krađom u prodavnici, rekao je C.L. Mike Šmit, advokat u Schmidt & Clark LLP. „Sve dok ne platite predmet, on i dalje pripada prodavnici. To je slično korišćenju nečije imovine bez njihove dozvole“, objasnio je on. „Iako ovo može izgledati trivijalno kada je u pitanju nekoliko grožđa ili flaša soka, princip ostaje isti.“ Međutim, nemaju svi supermarketi ova pravila ili ih aktivno primenjuju , primetio je Šmit.

Najbolje pravilo je da platite hranu ili piće pre nego što uživate u njima, rekla je Meri Mulali, privremeni generalni menadžer Hunger Mountain Co-Op u Montpelieru, Vermont. „Možete da dobijete ‘plaćenu’ nalepnicu od blagajnika i nastavite da jedete i kupujete – to je sasvim u redu“, rekla je ona. Samo zapamtite da počistite za sobom i bacite smeće; ne stavljajte svoj omot na nasumične police i ne dajte ga zaposlenom očekujući da će ga baciti, dodala je. Prema rečima zaposlenih u zadruzi, posebno je važno unapred platiti izmerenu robu. Savršeno je u redu probati jednu jagodu ili grožđe u odeljku za voće da biste izabrali najbolju posudu za svoje nepce, ali nije sasvim u redu popiti pola pakovanja pre nego što ih izmerite, rekao je Mekarti.

Gubitak prihoda zbog ovih postupaka kupaca može se činiti beznačajnim velikim lancima prehrambenih proizvoda. Ali razmislite o efektu na vaše male, lokalne prodavnice. Za ova tržišta, gubitak uzrokovan kupcima koji jedu izmerenu hranu pre kupovine će na kraju uticati na vlasnike preduzeća u vašoj zajednici, rekao je Mulali. Da ne pominjemo da je testiranje ukusa raznih kesa proizvoda – koje su i drugi ljudi možda pregledali – nehigijensko, a voće i povrće u prodavnicama uglavnom nisu oprani i spremni za jelo, dodaje Makarti.

Pa šta je ispravno? Učinite uslugu zaposlenima u prodavnici i platite svoje proizvode pre nego što počnete da ih konzumirate. A ako zaista želite da isprobate neki proizvod pre kupovine, nemojte se plašiti da zatražite uzorak od zaposlenog. „Zaista smo srećni što možemo da otvorimo proizvod za kupce ako nisu nešto probali, na primer, kao način da to testiraju i vide da li im se sviđa ili ne“, kaže Mullalli. „I nema njihove obaveze da ga kupe.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.