Profesorka spavala sa trojicom učenika, u zatvoru provela samo 4 godine (video)

Bivša profesorka engleskog jezika u srednjoj školi u Juti oslobođena je iz zatvora pošto je u njemu provela poslednje četiri godine zbog seksualnog iskorišćavanja trojice učenika.

Former Utah high school English teacher Brianne Altice has been released from prison after spending the last 4 years behind bars for sexually abusing 3 students. https://t.co/IHP2yI3Omr

— KSL (@KSLcom) September 12, 2019