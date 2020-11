Prokletstvo porodice Ginis: Mlada naslednica umrla nakon nesreće na bazenu

Honor Ulot, naslednica imperije Ginis, tragično je preminula u 19. godini. Pronađena je bez svesti na dnu bazena tokom porodičnog roštilja u julu. Međutim, tek je sada mrtvozornik potvrdio da je reč o tragičnoj nesreći.

GUINNESS heiress Honor Uloth has died after an unusual swimming pool accident at her family's £ 3.5million home.

