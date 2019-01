Pronađena masovna grobnica iz pretkolumbovske epohe

U južnoameričkoj državi Peru otkrivena je nova masovna grobnica pretkolumbovske kulture Čimu sa ostacima dece i lama, saopštio je peruanski arheolog Gabrijel Prijeto.

„Pronašli smo posmrtne ostatke 132 dece i 262 lame. Najnovija vest je da je desetoro iz 132 dece pripadalo vodećem sloju Čimu kulture. Na sebi su imali veoma kvalitetnu, ukrašenu odeću i kape od perja“, izjavio je arheolog.

Prema rečima Prijeta, koji rukovodi grupom istraživača, arheolozi vode istraživanja na severu Perua. Arheolog je istakao da otkriveni ostaci pripadaju deci uzrasta od 6 do 14 godina, i da je to otkriće rezultat istraživanja, koja su počela 2016. godine pod rukovodstvom „Nacionalne geografije“. Kako je izjavio, posmrtni ostaci ukazuju na to da u kulturi Čimu nisu žrtvovana samo deca iz nižih društvenih slojeva nego su i „Čimu vođe žrtvovale svoju decu“, o čemu svedoče ostaci raskošne odeće. Smatra se da su se u to vreme ljudske žrtve prinosile kako bi se pripadnici kulture oslobodili od nepovoljnih prirodnih pojava.

Prema rečima arheologa, žrtvovanje dece imalo je važnu ulogu ne samo tokom religioznih rituala nego je to uticalo i na „zanatsku industriju“.

„Baš kao što su Egipćani razvili pogrebnu industriju stvarajući monumentalne mauzoleje ili sarkofage, čini se da je i Čimu kultura nastojala da njihove žrtave budu prinošene sa ukrašenim tkaninama, metalnim artefaktima, egzotičnim perjem iz Amazonije“, dodao je Prijeto.

Ranije su arheolozi u Peruu otkrili dokaze o najmasovnijem žrtvovanju dece u Americi. Prema rečima naučnika više od 140 dece i 200 mladih lama žrtvovano je tokom jednog rituala, pre oko 550 godina u eri postojanja slabo izučavane kulture Čimu. Mesto žrtvovanja, poznato kao Huančakito, nalazi se na litici sa pogledom na Tihi okean na severu Perua.

(Sputnjik)