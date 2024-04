‘Pronašla sam fotografiju muža na Fejsbuku, kako grli drugu ženu i bebu’: Najluđe priče o raskidima!

Nikad nije lako kad se ljubavna priča bliži kraju. Ipak, neki odlučuju da raskinu i iniciraju prekid veze, jer su na razne načine otkrili šokantna otkrića o svojim partnerima, prenosi 24sata.hr

Na primer, jedan muškarac je otkrio kako je pronašao tajni dnevnik svoje žene u kojem je ona opisala raskid sa njim u 10 koraka za drugog muškarca. Odlučio je da joj skrati muke i to je uradio u samo jednom koraku, odnosno zatražio je razvod.

Evo tajni koje su drugi otkrili o svojim bivšima i ostavili ih zbog njih:

1. Zabavljao sam se sa devojkom i postao dobar prijatelj sa njenim bratom. Posle dve godine veze pozvao me je brat i zamolio da se nađemo na kafi i ozbiljno porazgovaramo. Rekao mi je da je svoju rođenu sestru uhvatio sa drugim momkom koji je naš zajednički prijatelj, a njihova veza traje oko godinu dana. Čim je saznao, rekao mi je. Raskinuo sam sa njom, ali sam i dalje prijatelj sa njenim bratom.

2. Pronašla sam fotografiju muža na Fejsbuku, kako grli drugu ženu i bebu, ispod nje je pisalo – divan muž i divno dete, tako sam ponosna. Bio je u braku sa mnom 9 godina, deca su nam imala 6 i 8 godina.

3. Devojka mi je pokazala pozitivan test na trudnoću nedelju dana pre nego što sam krenuo na koledž. Ali shvatio sam da je to fotografija sa Gugla, kupio sam pravi test koji je uradila i bio je negativan.

4. Moj devojka je bila student iz druge zemlje. Potražio sam je na internetu i našao blog njenog dečka, gde su njih dvoje još uvek par.

5. Bili smo vereni 3 godine i pozvao me je na službeno putovanje da dokaže da me ne vara. Jednog dana otišao je na tim bilding, a ja sam otišla da uzmem grickalice u predvorju. Kada je otvorio lift, video sam njega i ženu kako se drže za ruke. Kada sam ušao, pravio se da me ne poznaje. Bio sam tako povređen, nisam rekao više ni reči.

6. Dečko mi je poslao poruku da je devojka sa kojom je bio trudna. Baš sam izlazila tada sa drugaricama, pa su me tešile usput. Iselila sam se od njega posle dva dana.

7. Zvao me je kolega i pitao da li smo suprug i ja u otvorenoj vezi, pošto on ima profil na Tinderu.

8. Jednog jutra, kada smo bili u braku već 24 godine, nakon što me je muž poljubio i otišao na posao, neko je zvonio na vrata. Otvorila sam ga, a tamo je bio čovek koji mi je rekao da je njegova žena već neko vreme u vezi sa mojim mužem. I da je mom mužu rekao da će mi reći ako ne ostavi ženu. Ali moj muž je i dalje bio u vezi sa njom i došao je da mi to i kaže. Posle toga, moj muž se nije vratio kući, već je uzeo stan i advokata.

9. Moja žena je priznala mami da me vara. Onda je mama pozvala njenu sestru, njenu drugu ćerku i to joj rekla. A onda me je pozvala i dala mi da slušam njihov razgovor u kojem je naterala mamu da sve prizna, a ona nije htela, što je zapravo bilo priznanje.

10. Moj muž je ostavio otvoren Fejsbuk i videla sam intimne poruke koje je razmenjivao sa drugom ženom. Međutim, iako je on kriv za raskid i dan, danas sam ja ‘loša osoba’ koja je narušila njegovu privatnost.

11. Gradio sam kuću sa svojim verenikom. Jedne noći sam se probudila, a on nije bio u krevetu. Otišla sam da ga tražim, došla u gostinsku sobu koja je bila zaključana. Kad sam upala unutra, bio je s nekom drugom ženom. Napustila sam ga i danas, devet godina kasnije, u divnom sam braku s pravom osobom.

