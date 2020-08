Pronašli metak u glavi deteta, ne znaju kako se tu našao (foto)

Lekari su otkrili metak u mozgu devetogodišnjeg dečaka iz Palestine. Policija istražuje mogućnost da je pogođen pucnjavom tokom proslave Eida al-Adhe.

Dečaka su roditelji doveli u bolnicu u Istočnom Jerusalimu jer su brinuli zbog toga što je stalno bio vrlo pospan. Neimenovani dečak bio je svestan kada je stigao u Medicinski centar Hadašah, ali lekari su otkrili da ima malu ranu na glavi sa krvlju na vlasištu.

Lekari su odmah uradili pregled skenerom i bili su zapanjeni kada su otkrili metak smešten u dečjem mozgu.

Rekli su da je metak sa strane ušao u lobanju, prošao kroz deo mozga i zaustavio se kod potiljka.

Medics find Eid celebration bullet in the brain of nine-year-old Palestinian boy https://t.co/Gjx0yum3LE

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 4, 2020