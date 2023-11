Prva stvar koju ugledate na ovoj iluziji otkriva vaš najbolji kvalitet i vaš najveći strah

Svi znamo da naš um ima nekoliko aspekata. To je sinteza beskrajnih kontradikcija. Ponekad verujete da ste određena osoba i sledeći dan neki incident menja vašu percepciju stvari.

Ova umetnost je zapravo psihološki test za pronalaženje dominantne osobine vašeg karaktera.

Ovaj test će vam pomoći da se bolje upoznate i osvestite beskrajne mogućnosti života. Vaš jedini cilj u životu treba da bude evolucija u bolju verziju sebe.

Pogled na ovu sliku otkriva: Jeste li intuitivniji ili inteligentniji?Pogledajte u komentar za nastavak: Posted by Dadaizam on Thursday, December 31, 2020

Samo duboko udahnite, pažljivo pogledajte i zapišite prvu stvar koja vam privlači pažnju.

1. Knjiga

Inteligencija i intuicija su dvostruki štit vaše ličnosti. Na prvi pogled možete lako razumeti ljude gledajući kroz maske koje nose. Skoro uvek ste sigurni u ono što želite, a ljudi često traže vaš savet kada im je teško u životu. Zbog vaše upornosti, možete se baviti problemima prilično sportski i nastojite da ih rešite. Vaš moto života je “nastavi plivati”.

Vi uvek upijate energiju ljudi oko sebe jer ste vrlo osetljivi. To će dovesti do problema s granicama kada osetite da ljudi napadaju vaš privatni prostor. To je dugoročno zaista štetno jer ćete biti iscrpljeni. Odvojite malo vremena i dišite. Bilo da je u pitanju vaš profesionalni ili privatni život, morate odvojiti vreme za stvari koje će vam pomoći da se obnovite i budete srećni.

2. Cveće

Vi ste pozitivna duša koja vidi dobro u drugima. Vaše srce je puno ljubavi i osećate kako je sve lepo. Ne uživate u gužvi i užurbanosti, nego radije boravite u zoni udobnosti. Takođe pokušavate da raširite radost jer vas to čini srećnim.

Nažalost, svet nije sačinjen samo od cveća i duga. Iako je dobro imati poverenja, ne biste trebalo da budete previše naivni. Ljudi će vas pokušati da iskoriste za sopstvene sebične motive. Morate biti intuitivni i videti ljude upravo onakve kakvi jesu umesto da pravite izgovore za njih.

3. Krst

Ne zaljubljujete se brzo, ali kada se zaljubite, to je duboko. Vaša kreativnost je vaše oružje i zapravo možete ovladati svojim umom. Ne padate lako pod uticaj emocija i znate kada da podvučete crtu.

Vi ste snažna duša. Vidite stvari onakve kakve jesu. Radije bi nekome rekli brutalnu istinu nego ih odobrovoljili lažima. Dakle, na kraju povredite ljude. Pokušajte biti malo manje grubi i malo uslužniji.

4. Baloni

Vi ste slobodna ptica. Vi ste romantičar koji živi u zamku od oblaka i to takođe po vašim uslovima. Vaše misli su razbacane i vi verujete da će stvari biti u redu. Vi ste puni nade.

Umorite se od stvari brzo. Imate mnogo dobrih ideja, ali se ne možete držati ni jedne. Treba da se malo više usredsredite na svoj život.

5. Srce

Sve što vam je potrebno je ljubav. Vi ste ležerna osoba i možete izlečiti brige drugih ljudi. Ljubazni ste. Verujete u opraštanje i dajete mnogo drugih prilika.

Zbog vaše brižne prirode postajete magnet za slomljene duše. Znate kako se oseća slomljeno srce i ne želite da iko drugi prođe kroz isti bol. Morate znati razliku između žrtvovanja sebe za druge i pomaganja. Ljubav prema sebi je važna.

6. Kralj lavova

Vi ste simbol ponosa i dostojanstva. Imate snažno samopouzdanje i nikada ne preispitujete sebe. Znate svoje mane, kao i svoje prednosti. Nekolicini ljudi verujete i vaš krug je mali, ali vi ste izuzetno odani.

Očigledno je da je odabir vašeg kruga ljudi važan, pomaže vam da odrižate uravnotežen život, ali nemojte se odricati istinskih veza.

7. Nasmejano lice

Vi ste vesela duša. Za vas je smeh bit života i želite ga širiti koliko god možete. Volite da budete u centru pažnje i želite u tome da uživate.

Koristite sarkazam da ponekad sakrijete svoje pravo ja. Mislite da vas ljudi neće voleti onakvog kakvi jeste koliko vole vašu nasmejanu masku. Morate prevladati taj strah da biste zapravo bili opušteni i voleli sebe onakvog kakvi jeste.

8. Kravata

Predanost, disciplina i spretnost vas definišu. Vi niste osoba od velikih reči, ali ćete učiniti sve da ih održite. Stavljate svoje srce i dušu u svaku sitnicu koju radite. Ne plašite se promena i volite da rizikujete.

Vi ste idealista i imate strogi skup pravila kojih se uvek pridržavate. Budući da vidite stvari u celini, propuštate suptilne nijanse života uopšteno. Pokušajte da budete malo manje rigidni kada je reč o drugim ljudima, ne možete očekivati ​​da će svi biti baš poput vas.

(Suzana Dulčić, Atma.hr)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.