Prvi utisak o nekome formira se za samo 27 sekundi, jedna stvar je presudna

Prve stvari koje primećujemo pri prvom susretu s drugim ljudima su njihov osmeh (23 odsto), njihove oči (13 odsto), a ono što nazivamo prvim utiskom formira se za samo 27 sekundi, pokazala je studija na osnovu istraživanja koje je sprovedeno u Velikoj Britaniji, piše The Mirror.

Više od trećine odraslih (35 odsto) smatra da je prvi utisak ključan kada je posredi uspostavljanje novih odnosa, a jednako je toliko onih koji veruju da je teško promeniti taj prvi utisak kad ga jednom usvojimo. Kao rezultat toga, anketa sprovedena među 2.000 ljudi pokazala je da se 40 odsto ljudi oseća nervozno, a 35 odsto njih čak i anksiozno kad upoznaju nekog novog.

Od čega raste samopouzdanje

S druge strane, čak 82 odsto ispitanika kaže da se, kad im se druga strana osmehne, osećaju samouverenije tokom upoznavanja. Polovina anketiranih (51 odsto) oseća da je prijateljski osmeh najbolji način da ostavite dobar utisak na nekog koga ste tek upoznali. Slede dobri maniri (43 odsto) i dikrektan kontakt očima (35 odsto). Ostale metode uključuju dolazak na vreme (29 odsto), razgovor koji teče (23 odsto), te pametno (prirodno) odevanje (15 odsto).

Istraživanje je identifikovalo i situacije u kojima ljudi najviše žele impresionirati druge. Kao tri najvažnije situacije nametnuli su se intervju za posao (68 odsto), sastanak (52 odsto) i susret s roditeljima partnera (38 odsto).

Instruktorka za odnose Šarlin Daglas kaže da prve utiske o ljudima nesvesno stvaramo svakoga dana.

“Što neko nosi, kako to nosi i koliko se često smeši, to može igrati ključnu ulogu u načinu na koji oblikujemo mišljenje o tim ljudima”, kaže. Dodaje kako uloga osmeha pokazuje da je važno voditi računa o zdravlju usne duplje i zuba, kao i o odeći, kako bismo bili sigurni da ćemo ostaviti pozitivan utisak ili senzacionalan trag onda kad nam je to važno.

Studija je takođe utvrdila da će ljudi, kad se prvi put susretnu s nekim važnim, pokušati da deluje ljubazno i prijateljski. Čak 43 odsto ispitanika iskazalo je da se trudi oko toga. Više od četvrtine ispitanika veruje da je poverenje koje se stiče u tim trenucima ključno za prvi utisak, a čak 63 odsto ispitanika veruje da ono traje za ceo život.

Mnogi kažu da im je za samouvereni stav kod upoznavanja važan i dobar san (44 odsto ispitanika), sveži dah (44 odsto) i nova odjeća (29 odsto). Zanimljivo je i da ispitanici veruju da u 45 odsto situacija uspevaju da ostave pozitivan utisak.

