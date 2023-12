Psihički vampiri: 5 tipova ljudi koji će isisati svu energiju i sreću iz vas

Ovakvi ljudi su u stanju da od svake sitnice naprave dramu i vide problem tamo gde ga nema i nikad ga nije bilo. Čim uđu u prostoriju, iz nje nestaje mir i počne da se oseća nervoza.

Psihički vampir je po starom verovanju mitološko biće koje se hrani životnom energijom drugih ljudi.

Ali, gledajući ljude oko sebe danas, možemo zaključiti da takva bića postoje svuda oko nas – to su ljudi koji isisavaju pozitivnu energiju iz drugih i pune ih negativnom.

A zašto to rade? Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan – jer su sebični i površni, piše The Earth Tribe.

Postoje simptomi koji mogu da pokažu da ste žrtva jedne takve osobe:

– Teški su vam kapci i povećana vam je potreba za snom

– Lošeg ste raspoloženja

– Često imate želju za prejedanjem

– Osećate se napeto, nesigurno, depresivno i negativno

– Osećate da vas neko konstantno „spušta“, odnosno kvari vam raspoloženje.

Postoji pet tipova psihičkih vampira, a evo koji su:

1. Narcis

To su ljudi zaljubljeni sami u sebe i očekuju da im se svi dive. Oni su uvereni da su baš uvek u pravu i da su bolji od drugih, odnosno da su iznad njih po svemu. Nedostaje im saosjećanja i znaju da budu vrlo hladni prema drugima, posebno prema onima koji ne udovoljavaju njihovim željama i očekivanjima. Skloni su beskonačnim raspravama i ne prihvataju tuđe mišljenje. Protiv njih je najlakše boriti se samopouzdanjem, jer od takve energije zaziru. Nemojte im dopustiti da se zbog njihovog samoobožavanja osećate loše, nisu to zaslužili!

2. Žrtva

Njih bismo mogli da nazovemo sofisticiranijim primercima, jer nisu toliko napadni kao narcisi. Ali, oni isisavaju život iz drugih svojom negativnom energijom. Oni su uvereni kako im se celog života događaju loše stvari, da se „onaj gore“ brine kako bi uvek baš oni bili bedni kao i za to da ih prati nesreća. Stalnim gunđanjem terorišu druge, a toliko su sebični da to ne vide, ili vide, ali ih nije briga. Od ovakve vrste psihičkog vampira možete da se zaštitite tako što ga saslušate minut – dva, pa okrenete nezainteresovano glavu na drugu stranu. Ako to ne pomaže, recite otvoreno da gunđanjem neće rešiti probleme, već će ih imati još više. Ako baš ništa ne pomaže, možda je vreme da se sklonite od njega

3. Kontrolor

To su dominantni i nametljivi ljudi, koji žele da imaju sve pod kontrolom. Znaju da se koriste pretnjama i manipulacijama kako bi vas naterali da radite ono što oni žele. Ponekad čak pribegavaju agresiji, a znaju i da igraju prljavo – emocionalnim ucenama i nabijanju osećaja krivice. To ih čini opasnijim od ostalih tipova psihičkih vampira. Najbolja odbrana jeste da im jasno date do znanja gde je granica i toga se držite po svaku cenu. Često kad shvate da neko ne popušta, odustaju i okreću se traženju novih žrtava.

4. Ne prestaje da priča

Ova vrsta može beskonačno da priča o sebi, svojim dogodovštinama, osećanjima, pošalicama… U isto vreme, neće se zaustaviti u svojoj priči i omogućiti drugoj strani da nešto kaže. Pazite se ovakvih tipova, isisaće vam energiju za nekoliko minuta! Čak i ako uspete da progovorite, brzo će vas u tome prekinuti i nastaviti o sebi. Skloni su da se unose u lice dok pričaju, odnosno previše ulaze u nečiji lični prostor. Najlakši način da ne postanete njihova žrtva jeste to da se sa njima ni ne družite, niti razgovarate o bilo čemu.

5. Dramatizuje

Oni su u stanju od svake sitnice naprave dramu i vide problem tamo gde ga neme i nikad ga nije bilo. Čim uđu u prostoriju, iz nje nestaje mir i počne da se oseća nervoza. Da bi se zaštitili od ovakvih tipova najbolji način je – ignorisanje. Oni su zapravo najbezopasniji od svih psihičkih vampira, ali ipak će „isisati“ onoga ko im to dopusti.

I još nekoliko korisnih saveta kako se obraniti od njih:

Ključ zaštite od svih pet tipova je određivanje granice tolerisanja njihovog ponašanja. U početku će možda biti malo teško jer će se pobuniti, ali ubrzo će odustati, shvatiti da je to tako i terorisati nekoga drugoga.

Važno je vrlo jasno im dati do znanja šta je neprihvatljivo i šta nećete tolerisati.

Nemojte se upustiti u bliski odnos s nekim takvim, bilo prijateljski, bilo ljubavni – zažalićete jer oni bliskost doživljavaju kao „zeleno svetlo“ za svoje sebično ponašanje.

Govor tela može biti jaka obrana od psihičkog vampira. Stanite ravno s glavom prema gore, prekrstite ruke i održavajte kontakt očima. Radi se o odbrambenom stavu od kojeg mu neće biti svejedno, piše The Earth Tribe.

