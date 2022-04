Psihološki trikovi koji vam mogu pomoći na razgovoru za posao

Sposobnost pravilnog predstavljanja važna je veština, posebno tokom razgovora za posao. To je zato jer nadređeni ne uzimaju u obzir samo vašu profesionalnost i iskustvo, već i vaš nivo samopouzdanja, koliko dobro govorite i mnoge druge stvari.

Međutim, osim ovih veština, postoje i neke psihološke tehnike pomoću kojih možete brže i lakše dobiti posao svojih snova, piše Bright side.

Prvi savet je da ne zakazujete razgovor ponedeljkom i petkom. Evo i zašto. Ponedeljak je težak dan za sve, dok petkom svi razmišljaju o vikendu. Psiholozi su pronašli savršeno vreme za razgovor za posao, a to je utorak od 10:00 do 15:00 sati.

Boja vaše odeće može imati veliki uticaj na to kako vas drugi vide. Na primer ako nosite plavo ili smeđe odelo, to znači da ste ozbiljan kandidat. Boja koja odbija poslodavce je narandžasta. Ali boja odeće nije jedino što bi trebalo da imate na umu. Ukoliko ste žena, nikada na razgovor ne idite bez štikli, jer se to smatra neozbiljnim, ali potpetice treba da budu što niže.

Osim toga postoje reči koje nikada ne smete da izgovorite. Reči poput „volim“ i „oklevanje“ znatno smanjuju šanse za dobijanje posla. Ovo važi za poslodavce koji su stariji od 30-40 godina, mlađi su manje izbirljivi kada govorimo o rečniku koji koriste.

Neadekvatan osmeh takođe može pokvariti utisak. Poslodavci obično ne vole ljude koji imaju širok osmeh. Veruje se da je osoba koja se stalno smeši manje ozbiljna.

Osim toga poslodavci vole kada ih pažljivo slušate, stoga na razgovoru budite zainteresovani za ono što vam govori.

Fotografija u CV-ju mora biti pomalo provokativna. Naime, žene koje u CV-ju pokazuju dekolte, dobijaju posao 19 puta češće. Naravno, treba biti umeren, ali ako poslodavac mora da bira između žene koja nosi zakopčanu košulju i žene s dekolteom, verovatnije će izabrati drugu.

Tokom razgovora za posao svaka sitnica je bitna: poslodavci vas posmatraju čak i dok čekate da intervju započne. Stručnjaci ne preporučuju razgovor putem telefona ili ispijanje kafe.

