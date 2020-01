Psiholozi otkrivaju pravi recept za SREĆU

Poznati psiholog Todd Kashdan objasnio je u šest stavki od čega se, prema njegovom viđenju, sastoji sreća. Da li i vi smatrate da je ovo pravi recept za kvalitetan život?

Kvalitetan život težnja je mnogih filozofa i običnih ljudi, ali nije lako doći do toga. Psiholog Todd Kashdan, autor knjige Curious? Discover the Missing Ingredient to a Fulfilling Life, predstavio je šest ključnih uslova potrebnih da bi čovek bio – srećan, piše Daily Mail.

1. Živite u sadašnjosti. Što više možete, uživajte u jelu i ukusima, lepim zvukovima i muzici koju volite, mirisima, te prizorima koje verovatno svakodnevno uzimate zdravo za gotovo. Sledeći put kad vidite pun Mesec ili zalazak Sunca zastanite na trenutak, dva ili pet…

2. Neka vas vodi znatiželja. Ne propustite niti jedan dan, a da ne otkrijete nešto novo u području koje vas zanima ili uopšteno u svetu koji vas okružuje.

3. Radite ono što volite. Da biste imali kvalitetan i ispunjen život vrlo je važno da vas okupiraju stvari koje su vam bitne i koje vas raduju, zato se njima bavite što više i češće.

4. Posvećujte pažnju drugima. Dajte komplimente od srca, učinite neko dobro delo, a kad s nekim razgovarate, pokušajte da ga ne slušate površno već da zaista ćujete šta ima da vam kaže. Oni koji tako žive znaju da je pomaganje fenomenalan osećaj.

5. Radite na vezama. Ne možete živeti s nekim, a da ne znate osnovne stvari o njemu. Zato pokušajte svakog dana da odvojite određeno vreme za partnera, nekoga iz porodice ili prijatelja.

6. Pazite na zdravlje. Mnoge studije su pokazale da oni koji paze na zdravu ishranu i žive aktivnije su puno srećniji u životu. Zato jedite zdravo barem tri puta dnevno i izdvojite pola sata dnevno za vežbanje.