Psiholozi otkrivaju tajnu najsrećnijih ljudi na svetu: Ključ njihovog blagostanja je samo u jednoj sitnici

Sreća nije u novcu

Svi ljudi teže sreći i zadovoljstvu u životu, a za mnoge to uključuje zdravlje, veću zaradu, traženje boljeg posla i slično.

Međutim, autorka i preduzetnica Stefani Harison, koja se poslednjih deset godina bavi naukom o sreći, tvrdi da novac i uspeh nisu ključ sreće, već nešto jednostavnije.

„Mislim da je tajna sreće u tome da koristite ko ste da pomognete drugim ljudima. Da biste to uradili, morate otkriti ko ste zaista, daleko od uslova koje nam je dalo naše društvo. Onda morate da smislite najbolje načine da to podelite sa drugim ljudima, to je zaista nešto što možete odmah da radite“, rekla je Harisonova za CNBC.

Verovanje da će nas sticanje materijalnih stvari, nadmašivanje drugih i izvršavanje zadataka učiniti srećnim ukorenjeno je u vrednostima „stare sreće“, prema Harisonovoj. „Novi srećni“, kako ih ona naziva, daje prioritet zajedničkom radu, traženju pomoći i pomaganju drugima, za šta veruje da vodi ka istinskoj sreći.

Psiholozi su testirali ovu teoriju u nedavnoj studiji na 122 osobe sa simptomima anksioznosti i depresije, nasumično dodelivši im zadatke da čine dela ljubaznosti, učestvuju u društvenim aktivnostima ili beleže svoje misli pet nedelja. Do kraja eksperimenta, grupa koja je imala zadatak da izvodi ljubazna dela videla je najveće koristi za svoje blagostanje.

„Pomaganje drugim ljudima je jedna od naših potreba. To je kao potreba za vezom, ljubavlju ili samopoštovanjem. Moramo da napravimo razliku. Najlakši način da to uradimo je kroz delovanje. Ali isto tako, potrebni su nam i drugi ljudi koji će nam pomoći da zadovoljimo naše potrebe“, objasnila je Harisonova.

Ona je podelila nekoliko načina na koje možete pomoći drugima:

pošaljite poruku svojoj voljenoj osobi i pokažite joj koliko je cenite

napišite lep mejl nekome ko hvali njihov rad

pozovite prijatelja sa kojim se dugo niste čuli

nasmejte se strancu

„Pomaganje nas čini srećnim. Tu smo da pomognemo jedni drugima“, zaključila je ona, piše 24sedam.

