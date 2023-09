Pustite čašu iz ruke pred kraj svakog dana i svi vaši problemi će nestati

Svojevremeno se na društvenim mrežama, povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, pojavila jedna interesantna i poučna priča.

Biće vam potreban samo jedan minut da je pročitate, a pouka koju ćete izvući, ostaće vam za ceo život.

Profesor je započeo čas tako što je uzeo u ruku čašu punu vode. Podigao je u vis tako da svi mogu da je vide i upitao:

– Šta mislite koliko je teška ova caša?

– 50 g… 100 g… 125 g… – nagađali su studenti.

– Istina je u stvari da ni ja ne znam, i dok je ne izmerimo ne možemo biti sigurni – rekao je profesor i dodao:

– Ali ja sam hteo da vas pitam nešto drugo. Šta će se desiti ako držim ovako podignutu čašu, recimo nekoliko minuta?

– Ništa! – odgovorili su studenti.

– Dobro. A šta će se desiti ako držim ovako podignutu čašu ceo sat? –upitao je profesor.

– Počeće da vas boli ruka – brzo je odgovorio jedan student.

– Tačno. A sada, šta će se desiti ako je držim ovako ceo jedan dan?

– Ruka će od takvog napora početi jako da vas boli, a moguće je da će vam se ukoćiti mišići, možda će vam se ruka čak i paralizovati. I vrlo je verovatno da ćete osetiti potrebu da hitno odete kod lekara.

– Vrlo dobro – nastavio je smireno profesor.

– A dok se sve to dešava, šta mislite da li se promenila težina čaše?

– Ne! – odgovorili su svi u glas.

– Pa šta je onda uzrok bolu u ruci i grčenju mišića?

Studenti su bili zbunjeni. Situacija je ličila na zagonetku i svi zdušno počeše da traže odgovor.

– Šta ja treba da uradim da bih se oslobodio bola i tereta u ovoj situaciji? – nastavio je profesor.

– Pustite čašu! – čuo se odjednom odgovor iz amfiteatra.

– Daaaa, to je to. To je odgovor. Pustite čašu! – rekao je profesor i dodao:

– To isto se dešava i sa vašim problemima u životu i sa vašim teškim mislima. Misliti o njima nekoliko minuta je normalna stvar, i u tome nema ničeg neispravnog ili pogrešnog. Ali ako ih zadržavate u vašem umu neko duže vreme osetićete bol. A ako to radite jako dugo, previše dugo – osetićete se paralizovano, nećete biti u stanju da radite bilo šta drugo.

Vrlo je važno da razmišljate o određenim događajima ili doživljajima u vašim životima i da izvodite zaključke iz njih, ali još je važnije znati kako osloboditi um od tih problema na kraju svakog dana… Da ih “pustite da padnu” pre nego što utonete u san.

Tako ćete sebi uštediti veliki stres i napor i svako jutro ćete se buditi sveži, vedri i odmorni. Osećaćete da ste ispunjeni novom snagom i da s lakoćom prevazilazite sve životne izazove bez obzira u kakvoj se situaciji našli – I zato: Ispustite čašu na kraju svakog dana.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.