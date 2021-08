Putnik hvatao stjuardese za grudi, morali da ga vežu za sedište (video)

Američki televizijski novinar Sem Svini svedočio je veoma neprijatnom događaju u toku leta iz Filadelfije za Majami. Incident kojem je prisustvovao se dogodio tačno ispred njega, a sav video-sadržaj kao i detalje događaja, preneo je na društvenu mrežu Tviter.

Svini je sve detalje obrazložio u tvitu koji je napisao.

„U toku leta iz Filadelfije za Majami 31. jula, jedan putnik je napravio nedozvoljen fizički kontakt sa stjuardesama. Nakon toga je nasrnuo fizički na stjuarta, kada je pokušao da ga veže za sedište“, napisao je novinar je u jednom tvitu.

#frontier #frontierairlines crazy it happened right beside, me it’s crazy out here pic.twitter.com/YdjURlSb5p

— k9spams (@k9spams) August 3, 2021