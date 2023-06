Radi bolje od botoksa, ne košta ništa: Ovo će učiniti vašu kožu mekom i preko noći ćete izgledati mlađe

Pored toga što može da se pohvali savršenim telom i besprekorno izvajanom figurom, pevačica i glumica Dženifer Lopez ima i zategnutu kožu i izgleda godinama mlađe.

Dženifer Lopez nikad nije krila tajne svoje lepote, a jednom prilikom je otkrila da je ključ njenog podmlađivanja (i još mnogo toga dobrog u njenom životu) ― kvalitetan san.

Latino zvezda ima bilten na koji su pretplaćeni njeni najveći fanovi i u kom priča otvorenije nego u svojim intervjuima, a nedavno je ispričala da je na teži način u dvadesetim godinama spoznala važnost sna.

― Bilo je trenutaka kada sam spavala tri do pet sati. Bila sam u kasnim dvadesetim i mislila da sam nepobediva ― sve dok jednog dana nisam imala napad panike zbog nedostatka sna ― priznala je Dženifer i pojasnila kako se osećala.

― Nisam mogla da vidim jasno, ali onda su fizički simptomi koje sam imala počeli da me plaše, a strah se pojačavao. Sad znam da je to bio tipičan napad panike izazvan iscrpljenošću, ali u to vreme nikada nisam ni čula za taj termin ― istakla je ona. ― Pomislila sam da gubim razum. Pitala sam lekara hoću li poludeti.

Kako je objasnila, nedovoljno sna dovodi do pojačanog stresa i anksioznosti, koji dalje izazivaju nesanicu, zbog čega se osoba vrti u začaranom krugu umora i njegovih posledica.

Lekarka je tada posavetovala Dženifer da spava od sedam do devet sati svake noći, da izbaci kofein i da se još više posveti vežbanju kako bi dovela svoje telo u stanje potpune spremnosti da ispuni sve ciljeve koje je Džej Lo zacrtala u karijeri i privatnom životu.

― Tada je počelo moje putovanje ka zdravlje ― kaže Džej Lo.

Kako to obično biva, sve bolje zdravstveno stanje, i fizičko i mentalno, uskoro se videlo i na Dženiferinoj koži. I sama je primetila da izgleda sve bolje, a lice kao da joj se podmladilo.

― Ponekad se probudim i kažem sebi: „Vau! Upravo sam izgubila 10 godina s lica!“ To je ono što kvalitetan san radi za vas, a vremenom se to akumulira ― srećna je pevačica.

I stručnjaci su saglasni da spavanje pozitivno utiče na izgled. Na kraju krajeva, odavno nam je poznat termin beauty sleep ― san za lepotu.

― Kako smarimo, nedostatak sna više utiče utiče na nas i vidljiviji je na licu ― tvrdi dr Majkl Dž. Breus, klinički psiholog, specijalista za spavanje sa sertifikatom odbora i glavni direktor za spavanje Purple-a.

Prema njegovim rečima, upravo je to razlog što, uprkos neprospavanim noćima, u mladosti posle kasnih noćnih izlazaka na licu nema traga umora i finih linija i bora ― one stižu naknadno.

