„Radim u ljudskim resursima i zbog jedne stvari ću odmah odbiti kandidata na razgovoru za posao“

Razgovori za posao mogu biti izuzetno zastrašujući i izazovni čak i ako se održavaju tokom video poziva. Niko vam neće zameriti što ste malo nervozni, zato duboko udahnite, opustite se i dajte sve od sebe. Nedavno je osoblje za ljudske resurse na Redditu otkrilo koji su najveći problemi sa profilisanjem kandidata sa kojima se susreću, što bi moglo da vam pomogne da poboljšate svoje šanse da dobijete posao iz snova.

Odgovori su se kretali od razgovora o njihovim pijanim vikendima do dovođenja mame i tate na intervju – ali posebno se izdvojila jedna stvar koja bi mogla da vas košta posla i dovede do trenutnog odbijanja, prenosi Mirror.

Nikada ne koristite veštačku inteligenciju da biste odgovarali na pitanja ili zadatke izbora koje vam je dala neka osoba. Očigledno, ne možete to da uradite ako ste na intervjuu uživo, ali ako se kandidati intervjuišu onlajn ili ako im se pitanja i zadatke šalju e-poštom, može biti lako postaviti pitanja na sajtove kao što je ChatGPT – koji će automatski odgovoriti.

Na Redditu, HR profesionalac je podelio jedno takvo iskustvo. „Napravio sam video intervju sa ženom koja je, nakon nekoliko pitanja, vrlo jasno stavila do znanja da je samo postavljala pitanja u ChatGPT i čitala odgovore. Njeni odgovori su bili zbrkani eseji koji su definisali ključnu reč u pitanju, a ne odgovarali na nju. Pitali smo je o dostignuću u karijeri na koje je najponosnija i rekla: „Neke od stvari zbog kojih se ljudi često osećaju uspešnim su“…“ napisao je.

Osim veštačke inteligencije, još jedan zaposleni u ljudskim resursima rekao je da je miris tela još jedna ogromna „crvena zastavica“ zbog koje biste mogli da dobijete otkaz. „Ako smrdite sa druge strane stola, to je trenutno „ne“ od mene“, napisao je. Neko drugi se složio, dodajući da čak i ako lepo mirišete – to može biti prejako i odbiti ljude. „Jedna žena je imala izuzetno jak parfem sa aromom ruže. „Udario“ me je u nos kao tona cigli dok sam je intervjuisao. Nisam mogao da se fokusiram na razgovor…“

