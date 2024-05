Radite li i vi to? Čovek objasnio šta gosti restorana nikad ne bi smeli da rade

Kada planirate da izađete u restoran, da li stižete na vreme da biste u miru večerali ili dolazite neposredno pre zatvaranja restorana? Čini se da je dolazak u restoran pre zatvaranja sve češća praksa, a jedan korisnik Instagrama se žalio na to.

„Ne razumem zašto ljudi dolaze u restoran bukvalno pet minuta pre zatvaranja i očekuju da će ih normalno uslužiti“, počinje svoj video, koji je prikupio skoro 10.000 lajkova i gomilu komentara, uključujući i one koji se slažu sa njim, ali i neki koji misle da nije u pravu.

„Ljudi moraju duže da ostanu na poslu jer niste pravilno isplanirali svoje veče“

„Samo razmislite šta radite. Dođete u restoran pet minuta pre nego što se zatvori i naručite nešto za šta će vam trebati najmanje 45 minuta do sat vremena da uopšte dođete do stola i pojedete. To znači da ljudi koji bi obično su otišli ​​kući na određeno vreme da budu sa svojim porodicama, sada moraju da ostanu još duže, a sve zato što niste mogli da isplanirate svoje veče kako treba“, nastavlja on.

On dodaje da mu se nikada nije dogodilo da uđe u restoran, da sazna da se zatvaraju za 45 minuta ili manje i da ostane. Svaki put se okrenuo i rekao da će se vratiti drugi put. Ali ne rade svi to.

„Možda grešim, možda sam lud, ali ako uđete u restoran i na ulazu vas dočekaju i kažu da se kuhinja zatvara za pet minuta, a vi i dalje tražite sto za dvoje, to čini ti si loš čovek“, rekao je on i ponudio rešenje za ovaj, čini se, čest problem.

„Restorani treba da daju sve od sebe da do toga uopšte ne dođe. Na primer, ako se restoran zatvori u 22 sata, posle 21.30 više ne bi trebalo da primaju nove goste. I problem je rešen“, rekao je na kraju.

Kada radite u restoranu, činite sve što možete da obradujete goste

I dok se većina ljudi uglavnom slaže sa njim, javili su se neki vlasnici restorana i podelili svoju stranu priče. To im u principu ne smeta, a dodaju da nemaju ništa protiv da duže ostanu na poslu ako to znači da su obezbedili još jednog vernog kupca.

„Ja sam vlasnik restorana i radim tamo svaki dan. Naša kuhinja se zatvara u 22 sata. Za nas to znači da prestajemo da primamo porudžbine u 22 sata. Kada ste u uslužnom poslu, činite sve što možete da osigurate da su vaši gosti srećni, inače će prestati da budu vaši gosti. Ako se pobrinete za tu mušteriju koja dođe u 21:45 s posla, ona se neće vraćati ako je odbijete, nikada je više nećete videti“, napisao je jedan vlasnik restorana u komentarima.

