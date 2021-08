Radnik seo u bager i srušio pola zgrade zbog svađe oko plate (video)

Navodna svađa oko plate u jugozapadnoj Nemačkoj brzo je eskalirala u bizaran rušilački pohod. Nezadovoljni građevinski radnik, poznat samo kao Matija P, ušao je u bager i srušio dobar deo fasade tek izgrađene zgrade.

Germany’s mini-Heemeyer? Worker demolishes building's facade with EXCAVATOR after claiming he wasn’t paid in full

