Rasprodaja: Kupite kuću po ceni šolje kafe! (foto)

📸 Foto di Salvatore Giallombardo – Sin dalla fine del '400, il 4 settembre, a #Bivona si festeggia la patrona #SantaRosalia. Durante la processione della Vara del Seicento, tra le vie addobbate da archi luminosi, la Santuzza viene portata a spalla dai fedeli e accompagnata da bande musicali, tammuriate e gruppi folkloristici.