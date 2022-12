Ravnozemljaš hteo da dokaže da je Zemlja ravna, pogledajte kako se epski izblamirao

Ljudi koji veruju da je Zemlja ravna nije ništa novo, a ti vernici postoje već godinama. Društvo za ravnu Zemlju osnovano je 1956. godine, iako iza njihovih smelih tvrdnji nikad nije bilo naučnih dokaza. Zbog toga često sebe pošteno izblamiraju dok drugima objašnjavaju svoje neutemeljene teorije, a upravo to je doživeo i jedan ravnozemljaš dok je pokušavao da dokaže da je Zemlja zaista ravna.

Dok je pred kamerama, čovek je izveo eksperiment kako bi dokazao svoja ubeđenja, ali zapravo je dokazao potpuno suprotno, kako se vidi u ovom isečku iz Netfliksovog dokumentarca Behind The Curve, koji govori i istražuje zajednicu ravnozemljaša širom sveta.

«Behind the Curve» is a 2018 documentary about the global community of people who believe that the Earth is flat. This is when flat-earther Jeran Campanella devises a simple experiment and accidentally proves the Earth is round: https://t.co/DGofwzKhnf pic.twitter.com/Rh4Pj9VL1q

— Massimo (@Rainmaker1973) August 17, 2022