Razvedeni otkrili – ova kap im je prelila čašu, najčešći razlozi razvoda

Razvod je teška stvar, ali često je nužan za početak sledećeg poglavlja života. Uzroka razvoda je mnogo, a jedno je odlučiti razumno i racionalno se razvesti, ali ponekad ne ide baš tako lako.

Zapravo, za neke ljude njihov brak se ne završi tiho. Umesto toga, potpuno implodiraju nakon jedne ili druge borbe.

Grupa anonimnih podelila je poslednju svađu koja je zauvek okončala njihov brak. Svaki pojedinac imao je jedinstvenu priču, ali svi su se složili – nikada nije jedna svađa ta koja završava brak, to je niz dubljih problema koji se izvlače na površinu.

1. Previše sam pio

Bilo je to zbog njegovog opijanja. Prestao je nakon što je shvatio da je alkoholičar. Supruga mu je rekla da bez alkohola jednostavno više nije zabavan.

2. Imala je problema oko kupnje nekretnine

Neprestano su se svađali oko toga trebaju li da kupe kuću ili ne. Na kraju je shvatio da se ona suzdržava jer nije bila sigurna želi li više biti u braku.

3. Prevario sam je

Nije mogao ostati veran dok je bila trudna. Ulovila bi ga opet iznova. Pokušavali su i dalje održavati brak, ili je ona barem to sve vreme radila. Muškarac priznaje kako tada nije bio dobra osoba.

4. Nije želela decu

Stvarno je bio spreman imati decu, što je žena znala. Ali je sve vreme odgađala i odgađala. To joj je konačno i uspelo.

5. Naša je veza postala nasilna

Kada su im svađe eskalirale od rieči do fizičke boli, tada je znao da se nešto mora promeniti. Napadali su jedni druge rečima… ali i šakama.

6. Nisam joj više bio privlačan

Stalno su se svađali oko seksa. Osećao je da joj se jednostavno ne sviđa više. Ispalo je da je bio u pravu.

7. Sabotirao je moj porod

Porodila se u 4 ujutro i ne samo da je suprug odbio odvesti u bolnicu, već joj je i blokirao auto tako da nije mogla sama otići. Morala je nazvati porodicu da dođe po nju. Imala je problema s porođajem.

8. ‘Poludela’ je

Bili su u kupovini, uzeo je hrpu banana, a žena je odmah počela s urlanjem na njega. ‘Zašto kupuješ banane?! Nećeš ih jesti, vrati ih nazad! Odmah!, doslovno je vikala na njega i grdila ga u javnosti zbog banana. Kad su se vratili u kuću, rekao joj je da je gotov. Još jedna previše luda epizoda za njega.

9. Kockala je

Kockanje, jednostavno. Imala je pravi problem i nije ga htela priznati. Kad su izgubili kuću, okončao je stvari.

10. Bila je lezbijka

Uvek je sumnjao da bi ona mogla biti lezbijka, ali ona se stvarno borila s tim. Na kraju je osećao kao da je mora pustiti ili će zauvek biti nesretna. Sada je priznala to i u sretnom je braku tri godine. On je još samac.

11. Nikada nismo razgovarali o našim problemima

Nisu se puno svađali. Nikada nisu voleli raspravljati jedno s drugim i oboje su jednostavno odustali od stvari do kojih im je inače bilo stalo i počeli su to prihvatati. Prihvatanje jeste važno, ne možete učiniti puno da promenite nekoga, ali komunikacija je najvažnija. Ne samo da se nisu svađali, nego nisu ni razgovarali o problemima.

12. Tuga se isprečila između nas

Ponekad se partneri rastaju jer dvoje stvarno dobrih pojedinaca prolazi kroz nešto tako užasno, ne znaju šta da učine, pa se okreću jedno od drugog umesto da se okrenu jedno drugome. Tada se tragedija zamrsi još više i život postaje beskrajno loš jer tvoj najbolji prijatelj ‘pušta’ tugu izdajući tebe i porodicu.

13. Nije prestajala da priča o razvodu

Supruga je znala da je on čvrsto protiv razvoda, pa je to počela koristiti kao retoričko sredstvo da promeni temu kad god poželi. Nije mu se svidjelo gde vode razgovori i svađe. Mora da mu je spomenula razvod šest puta u tri meseca. Napokon se umorio od toga i rekao joj je da će sljedeći put kad kaže da se moraju razvesti, biti u pravu. Opet je to učinila. Otišao je te noći.

14. Uništio je moj odnos sa sinom

Njezin bivši izbacio je njenog 19-godišnjeg sina iz kuće jer je dao otkaz na poslu i nije našao drugi. Rekao je da neće uzdržavati odraslo dete koje neće da radi. Gotovo joj je uništio odnos sa sinom koji je otišao da živi s tatom. Mesec dana kasnije njegov sin je završio fakultet i tražio pozamašnu mesečnu naknadu za život dok ‘smisli što će raditi sledećih godinu dana’. On je pristao da plaća džeparac. Nakon godina dvostrukih standarda, to je bila poslednja kap. Ona je otišla, a njen sin je došao da živi s njom i istog meseca dobio posao iz snova.

15. Izabrala je krivi tim

Puno stvari je prouzrokovalo da im brak na kraju propadne. Ipak, kap koja je prelila čašu bila je kad mu je rekla da želi nekoga poput EdVarda iz vampirskog filma. Samo se nasmejao i izašao ravno kroz vrata, donosi YourTango.

