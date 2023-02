Razvela se od Balkanca, udala za Nemca pa otkrila najbitniju razliku

Na popularnom forumu „Ispovesti“ mogu se naći najrazličitije životne priče, a ljudi su slobodni da tamo podele i najdublju intimu, jer je sve anonimno. Kada se pokrenula tema kakvi su Balkanci muškarci, jedna dama iz Srbija otkrila da se razvela baš od jednog, jer više nije mogla da trpe ugnjetavanje od svog supruga.

– Kad sam se razvela od balkanskog snoba koji me tretirao kao sluškinju i svoje vlasništvo. Sad imam Švabu pored sebe koji u onome što se kod nas na Balkanu smatra običnim ručkom vidi specijalitete koje je on imao prilike jesti samo u restoranima. Drži me ko malo vode na dlanu – napisala je žena iz naših krajeva opisavši kakav joj je bio prvi brak, a kakav joj je sada ovaj drugi sa strancem.

Njen primer izazvao je lavinu komentara. I dok su se mnoge žene složile da Balkanci umeju da budu vrlo nezgodni, sa druge strane je bilo onih koji su ih i te kako branili.

– Drago mi je zbog tebe. Ali, evo i ja sam udata za čoveka iz Srbije i živim sasvim normalno. Poštujemo se i podržavamo u svemu. Tu smo jedno za drugo i kada je loše. Dobro se slažem i sa svekrvom i sa svekrvom. Delimo kućne poslove, ali ne striktno. Vidim da je to kao retka pojava, pa krive ljude Balkana. Ali, eto ima i ovde normalnih – glasio je komentar jedne dame, prenosi Direktno.rs.

Međutim, još jedna gospođa je imala vrlo neprijatno iskustvo.

– Bila sam udata 15 godina za čoveka koji je važio sa velikog gospodina u Beogradu. To sam i ja mislila, dok nismo započeli zajednički život. A onda je pokazao pravo lice. Naređivao mi je šta da radim, apsolutna nije hteo da mi pomaže oko kućnih poslova, a podrazumevalo se da i oko dece sve sama radim. Prodisala sam od kako sam se razvela – istakla je.

