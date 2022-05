Razvela se od muža, a ono što je radio sa njenom ćerkom ne želite da saznate

Bio je jako brižan prema obe i bila je, kaže, srećna što joj ćerka konačno u životu ima očinsku figuru, sve dok nije jedan dan otkrila što se stvarno događa…

Laknulo mi je što se moj drugi muž slagao sa mojom ćerkom tinejdžerkom, ali nisam mogla ni da zamislim da će deset godina kasnije njih dvoje završiti zajedno. Otac joj je umro kada je imala samo pet godina i od tada smo bile same sve dok nisam upoznala svog drugog muža.

Zajedno smo proveli 12 godina, a na početku nismo žurili. Meni su trebale dve godine da ga uopšte upoznam sa svojom ćerkom jer nisam želela da prekinemo pa da ona bude povređena. Kad su se upoznali ona je imala 11 godina, a on 44 i uskoro su se jako zbližili, a ja sam bila presrećna što ponovno imam svoju malu porodicu… napisala je jedna žena u pismu terapeutkinji za The Sun.

Prekid je uvek težak i bolan, bez obzira na to sa koje ste strane, odnosno, jeste li vi osoba koja ostavlja ili ste ostavljeni. Odbacivanje zajedničkih planova može ostaviti vrlo gorak ukus u ustima.

On je, kaže, prema obe bio brižan i pun podrške, a njenoj je ćerki pomagao i sa učenjem i školskim zadacima. Zajedno su išli i u duge šetnje, a ona bi ostala kod kuće i spremala večeru. Bila je jako srećna što je njena ćerka imala očinsku figuru u životu i što je našla muškarca koji se prema njoj tako dobro odnosio, ali kad se pre nekoliko nedelja vratila kući, vrata njegovog ormara bila su otvorena, a odeće mu nije bilo.

– To je bilo jako čudno ali mi ni na kraj pameti nije bilo šta se zapravo događalo. Sve sam saznala kasnije toga dana kada mi je ćerka poslala poruku u kojoj je napisala da njih dvoje nikada ni nisu imali odnos oca i ćerke već su zaljubljeni. Isprva sam mislila da je to neka bolesna šala ali nisu odgovarali na moje poruke i pozive dva dana. Bol je neopisiva i ne znam šta da radim – napisala je terapeutkinji.

– Žao mi je. Ovo je najgora situacija u kojoj ste se mogli naći. Naravno, ono što je vaš muž učinio je grozno, ali pokušajte da ne krivitie svoju ćerku. Iako je ona sada odrasla osoba, kad su se upoznali bila je još jako mlada i moguće je da je on uticao na nju. Bila je ranjiva, posebno jer je izgubila svog biološkog oca i on je to verovatno iskoristio. U ulozi njenog očuha je bio u moćnoj poziciji i to je iskoristio na najgori mogući način.

Sigurno ste razočarani ali ne dopustite da vam se uništi odnos sa ćerkom, posebno jer vas ona sad treba više nego ikad. Ako vama ne odgovara na poruke i pozive, možda postoji neki član porodice sa kojim bi htela da razgovara? Takođe, možete i vi razgovarati sa nekim profesionalcem, ako smatrate da vam je to sada potrebno – odgovorila joj je Deidre.

