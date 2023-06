Realan problem: Mnogi ljudi teško gutaju tablete, evo kako da olakšate sami sebi

Nekima od nas je baš teško da progutaju tabletu, a da li ste se ikada zapitali pijete li lekove na pogrešan način? Možda je u tome kvaka.

Gotovo svi smo pravili ovu grešku pri gutanju tableta. Bilo kao dodatke ishrani, za kontracepciju ili kad smo bolesni – tablete teško možete izbeći u životu. Dostupne su u raznim oblicima i veličinama. Male tablete ili pak one obložene „skliskim“ premazom mnogima je najlakše progutati. Ali s većim ili neobloženim tabletama često imamo problema i neke je teško progutati.

Prema podacima nemačkog Federalnog ministarstva obrazovanja i istraživanja, svaka treća osoba ima poteškoća s gutanjem tableta. To čak znači da neki ljudi zbog toga uzimaju manje tableta, tj. lekova nego što im je zaista propisano. Često je to samo stvar uma, ali svesno opuštanje može biti rešenje. Uostalom, mnogo veće komade smo progutali u jednom potezu bez ikakvih problema. Ali tehnika je takođe ključna za uspeh u gutanju tableta. Mnogi od nas to čine znatno komplikovanije nego što bi trebalo da bude.

Evo kako ćete sebi olakšati gutanje tableta:

Stavite tabletu na jezik i zabacite glavu unazad dok gutate vodu i pilulu: da li je to bila vaša isprobana tehnika za pijenje tableta? To je zapravo previše posla.

Umesto toga pokušajte da stavite tabletu u usta, zatim uzmite vode, spustite bradu na prsa da je progutate i zatim progutajte. Primetićete da tableta tako lako klizi nadole, bez ikakvog naprezanja vrata. To jako dobro funkcioniše s kapsulama jer su napunjene vazduhom i dižu se niz grlo.

Druga mogućnost je s plastičnom flašom koja se može stisnuti. Stavite tabletu na jezik, a zatim stavite flašu napunjenu vodom do usta. Popijte veliki gutljaj iz flaše tako da se skupi. Tableta se zatim ispira unazad i nadole uz pomoć gravitacije.

Uvek pazite da tablete uzimate s dovoljno tečnosti, inače bi u najgorem slučaju mogle zaglaviti u jednjaku i uzrokovati hemijske opekotine.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.