Rečenice koje nikada ne bi trebalo da kažete nekome ko je u žalosti

Znati šta reći nekome ko prolazi kroz proces tugovanja može biti teško. U pokušaju da se izbegne tišina, lako je reći nešto što na prvi pogled izgleda bezazleno, ali osobi koja je upravo doživela gubitak može poništiti veoma stvarna osećanja tuge koja doživljava. Da biste pomogli dragoj osobi u teškim trenucima, postoje neke stvari koje je najbolje ne govoriti nakon što saznate da je neko njima blizak i voljen preminuo. Slično tome, postoje načini na koje možete naučiti da izrazite svoju podršku koja bi mogla biti primljena nežnije.

„Ti si jak, prebrodićeš ovo.“

Moglo bi izgledati učtivo pozvati se na snagu neke osobe i pohvaliti je, ako tražite nešto da kažete nekome ko tuguje.

Međutim, to implicira da je „slabost“ loša, što je način na koji bi se ta osoba zapravo mogla osećati iznutra. Ljudi ne žele da se osećaju kao teret drugima, a to bi ih moglo navesti da sakriju svoje emocije ili ih potiskuju.

Šta reći umesto toga

Dajte osobi do znanja da ste tu da je podržite i da ne mora da bude jaka trenutno ili da slobodno iskaže svoje intenzivne emocije.

„Ono što te ne ubije samo te ojača“.

To je zaista popularna izreka, naravno, ali nije pravi trenutak da je pominjemo kada je neko u grčevima tuge.

Može zvučati zaista loše čuti to da, iako je njihov bol tako veliki, to ih zapravo čini jačima – posebno kada još nisu u stanju da se tako osećaju u vezi s tim. Da ne spominjemo, „ono što te ne ubije…“ je daleko od najbolje fraze koju treba koristiti u ovom osetljivom trenutku.

Šta reći umesto toga

Recite osobi da, iako ne možete da otklonite bol, vi ste tu da joj pomognete da ga nosi. Ponudite neke aktivnosti koje možete raditi zajedno kao ometanje.

„Sada je na boljem mestu.“

Iako biste mogli dobro misliti ako kažete nešto poput „sada su na boljem mestu“, to je vrlo poništavajuća izjava za nekoga ko prolazi kroz gubitak.

Niko ne zna šta se dešava kada osoba umre, a osim činjenice da bi to moglo da se ogreši o sopstveni sistem verovanja ožalošćene osobe, to govori nekome da ne oseća kako se oseća.

Šta reći umesto toga

Pitajte ožalošćenu osobu o onom koga su izgubili, budite radoznali i pustite ih da pričaju o njima. Razgovor o njihovim sećanjima može im pomoći u procesu tugovanja.

„Šta se dogodilo?“

U zavisnosti od okolnosti, uzrok smrti može biti nešto veoma traumatično. Ako nekoga pitate šta se tačno dogodilo, tražite od njega da ponovo proživi bol otkrivanja.

Naravno, normalno je da se pitate šta se dogodilo, a možda ćete se osećati kao da pitanje nudi način da se povežete sa svojim prijateljem/članom porodice. Ali najbolje je odložiti, barem u početku, osim ako dobrovoljno daju informacije.

Šta reći umesto toga

Ponudite se da budete tamo i recite osobi da ste dostupni za razgovor, ali da ako još nije spremna, možete jednostavno biti s njom.

„On ne bi hteo da budeš tužna. Ne plači.“

Mnogima ljudima nije prijatno kada vide voljenu osobu kako plače, jer prirodno žele da se osećaju bolje. Ali reći nekome da ne plače nije odgovor.

A reći nekome da preminula osoba ne bi želela da bude tužna, tako da ne bi trebalo da plače, sramoti ga jer ima sasvim normalne emocije koje treba osloboditi.

Šta reći umesto toga

Ponudite osobi maramicu i dajte joj do znanja da je u redu da ispusti svoje emocije kroz suze. Dajte osobi do znanja da ne pokušavate da je popravite ili razveselite. Prisustvo njima pruža utehu.

„Reci mi ako ti nešto zatreba.“

Verovatno želite da vaša voljena osoba zna da ste tu za njih i da želite da pomognete na bilo koji način – ali možda niste sigurni kako.

Ali ovo je nejasna izjava koja na njih vraća odgovornost da dopru do vas, što verovatno neće ako se plaše da se osećaju kao teret.

Šta reći umesto toga

Dajte čvrste ponude pomoći. Bilo da kažete da ćete doneti hranu, da ćete ih negde odvesti ili da preuzmete deo tereta koji se dešava kod kuće dok su oni zauzeti aranžmanima; budi jasan.

„Iz ovoga će proizaći nešto dobro.“

U suštini, reći nekome da na smrt „gleda sa vedrije strane“ je oblik toksične pozitivnosti. Posle šoka od gubitka, floskule su hladna uteha.

Kada nekoga obuzme tuga, takve izjave su besmislene i bolje ih je ostaviti nedorečenim, jer neće doneti ništa dobro.

Šta reći umesto toga

Ne pridajte smisao tuđem iskustvu. Recite im da vam je žao što prolaze kroz ono što prolaze, bez nagađanja da će jednog dana biti „sunca posle kiše“.

„Mlada si, uvek možeš…“

Možda bi bilo refleksivno pokušati ohrabriti osobu koja tuguje da se fokusira na budućnost i ono što je moguće, a ne na prošlost, kako ne bi potonula u depresiju.

Opet, međutim, ovo poništava veoma stvarnu i normalnu reakciju tuge nakon gubitka. Pokušaj da nekoga naterate da zauzme emocionalni prostor koji ne može da dosegne s obzirom na okolnosti znači da to nije pošteno reći.

Šta reći umesto toga

Umesto toga, priznajte njihov šok, bol i ogromnu promenu koja im se dešava u sadašnjem trenutku, ne pokušavajući da odbacite njihova legitimna osećanja.

„Znam kako se osećaš.“

Ovo je nešto što treba izbegavati, jer istina je da ne znate. Možemo spekulisati, ali niko od nas ne može tačno da zna šta druga osoba oseća.

To može pretvoriti tugu koju osoba oseća u takmičenje, čak i ako to nije namera osobe koja to govori.

Šta reći umesto toga

Ako ste imali sličnu okolnost i to znači da možete da saosećate, možete to ukratko pomenuti bez da implicirate da to znači da tačno znate kako se osećaju. Iznad svega, jasno dajte do znanja da ste tu da slušate.

„Vreme je da se preboli.“

Proces tugovanja, kao i većina emocionalnih iskustava, nije linearan. Ne postoji postavljena vremenska linija da se „nastavi“ ili „pređe preko toga“.

Ožalošćena osoba može doživeti okidač kada ga najmanje očekuje, kada je nešto podseti na osobu koju su izgubili. Nemojte ih koriti ili sramotiti zbog toga.

Šta reći umesto toga

Neka osoba zna da treba koliko joj je potrebno i da su njena osećanja normalna i validna. Na ožalošćenoj osobi je da odredi kada oseća da je „nastavila“, a ne neko drugi.

