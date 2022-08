Recept za sreću: 3 saveta koja vam mogu promeniti život

Rođena i odrasla u Nju Džersiju, Mari Forleo je uspela da stvori društveno svesnu digitalnu imperiju isključivo kroz svoju strast, laptop i san. Ona je zvezda nagrađivane inspirativne emisije „MarieTV“ u kojoj gostuju stručnjaci i brojne poznate ličnosti kao što su Elizabet Gilbert, Mel Robins i Brene Braun čije priče inspirišu i podstiču gledaoce širom sveta da pokrenu sopstveni biznis, oslobode svoj kreativni potencijal i realizuju svoje vizije.

Mari Forleo je autor i voditelj bloga i podkasta sa četrnaest miliona downloada. Donosimo vam neke njene smernice iz razgovora koji je sa njom vodila Magda Dežek:

Da li vaša filozofija ima pravila?

„Moja filozofija ima tri pravila:

1. Svi problemi (ili snovi) su dešifrovani.

2. Ako se problem ne može razumeti, to zapravo nije problem, to je životna činjenica ili zakon prirode (npr. smrt ili gravitacija).

3. Možda vam nije stalo do ovog problema da biste ga shvatili i ostvarili ovaj konkretan san. To je ok. Pronađite drugi problem ili san koji će zapaliti plamen u vašem srcu i vratite se na prvo pravilo.“

Koje metode i alate za stvaranje boljeg života savetujete našim čitaocima, npr. tablu za vizuelizaciju, zapisivanje ciljeva, vizuelizaciju?

„Postoji mnogo vrednih alata. Važno je zapamtiti da smo svi jedinstveni u smislu našeg stila učenja – neki od nas su više vizuelni, neki više kinestetički, neki više audio tipovi, itd., ali jedna jednostavna metoda pomaže svima – zapisivanje najvažnijih ciljeva. Zašto? Zato što istraživanja pokazuju da je 42 posto veća verovatnoća da ćete postići svoje ciljeve ako ih jednostavno zapišete. Ispisala sam u svojoj knjizi slične izazove i pitanjima. Ako se pozabavite njima, zaista odvojite vreme da napišete svoje odgovore, vaš život će se radikalno promeniti.“

Koji je najvredniji savet koji ste dobili?

„Da je moje srce najjači deo mene. I da ga uvek slušam.“

(Sensa)

