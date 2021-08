Recepti za uspeh Stiva Džobsa: U poslu prežive oni koji ne odustaju

Ovo ide onim ludacima, buntovnicima, hodajućim nevoljama… Onima koji stvari vide drukčije – oni ne vole pravila. Možete da se ne slažete s njima, možete ih glorifikovati ili mrzeti, ali jedino što ne možete je – ignorisati ih. Zato što oni menjaju stvari. Oni teraju ljude napred i iako ih neki smatraju ekscentricima, ja ih smatram genijalcima zato što oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu da promene svet su oni koji to na kraju stvarno i urade, bilo je mišljenje večitog buntovnika Stiva Džobsa. Uvek je isticao da su mu najbolje životne vodilje bile znatiželja i intuicija, ali i nesalomljiva volja. Ali nešto je i u mudrom taktičkom pristupu “kako uspešno prodati sadržaj”.

Na njegovih pet pravila dobre prezentacije oslanjali su se mnogi uspešni biznismeni, a prvo pravilo je – “prodaj ono što je korisno”. Stiv Džobs nije prodavao komade metala koji ostavljaju utisak poput nekih čudnih mašina, on je prodavao magičnost iskustva koje oni nude. Drugo njegovo pravilo glasilo je, a i dan danas se primenjuje – “sve je u prezentaciji i moraš mnogo vežbati kako bi jednog dana ostavio šarmantno ležeran utisak na svoje klijente”. Ključan je osećaj neformalnosti, govorio je Džobs.

Treći savet je nešto što mnogi zaboravljaju – izgled je bitan. Mora biti stilski efektan, ali jednostavan. Bez shizofreničnog bombardovanja slajdovima.

Evo koje su to najvažnije lekcije koje je osnivač Epla ostavio budućim generacijama u nasleđe.

Efektna prezentacija

Džobsovo treće pravilo o načinu prezentacije “upozorava” da će preambiciozan način predstavljanja proizvoda, kampanje ili ideje delovati nezgrapno. Jer ako se koristi previše slajdova u prekratkom vremenu, to deluje zbunjujuće, a klijenti mogu da previde ključnu poruku.

Servirajte im strast

Stiv Džobs imao je zarazni entuzijazam. Četvrto njegovo pravilo uspeha je – “uključite strast, energiju i entuzijazam”. Bez njih će vaša poruka i trud izgledati neuverljivo. Čak i da je proizvod ili projekt na kojem ste radili vrhunski, ljudi će teže shvatiti da jeste ako im ne servirate strast.

Snažna poruka

Na kraju svake prezentacije Džobs bi dodao “i još samo jedna stvar”. Njegovi govori bili su teatar za sebe i takva harizma je retka pojava, ali svako može pokušati da opravi svoje govorničke veštine. Za početak zapamtite da prezentaciju uvek završite nekom snažnom porukom.

Intuicija vodi do sjajnih rezultata

Ponekad te život udari ciglom u glavu. Nemoj izgubiti veru. Uveren sam da je jedina stvar koja me vodila bila to da sam voleo to što sam radio. Moraš pronaći ono što voliš. To važi za posao, kao i za ljubavnike. Karijera će ti zauzeti veliki deo života i jedini način da budeš stvarno zadovoljan je da radiš ono za što veruješ da je sjajno. Baš kao što samo ako voliš to što radiš, možeš odraditi sjajan posao. Ako još nisi pronašao posao koji te ispunjava, nastavi da tražiš. Nemoj se skrasiti. Kao i u svim situacijama u kojima odlučuje srce, znaćeš kad ga pronađeš. I poput divne veze, biće sve bolje i bolje kako godine budu prolazile. I zato traži sve dok ne pronađeš. Nemoj se skrasiti pre – to je bio deo legendarnoga govora vizionara Stiva Džobsa na Stanfordu 2005. godine.

– Ne dopustite da vas se uhvati u zamku dogme, tj. da živite prema rezultatima koje su drugi postavili. Ne dopustite da tuđa mišljenja uguše vaš unutrašnji glas. Intuicija će vas voditi do sjajnih rezultata. Sve ostalo je sekundarno. Ostanite gladni. Ostanite detinjasti – još davno je poručio Džobs.

Loš poslodavac ne sme da ubije karijeru

Ako radite posao koji volite, a radite ga u lošoj kompaniji, tada se čak i najbolji poziv može pretvoriti u mučenje zbog “toksične” radne klime, upozoravao je Džobs. Najbolje je napustiti firmu, ali ne i karijeru. Nikako ne odustajte od onog što volite i u čemu ste dobri. Jedini način da se uspe u poslu je biti izvrstan u tome što radite, iskreno je govorio Stiv Džobs.

Pristupite poslu poput igre

Potražite posao u kojem se možete zabavljati. Najsrećniji su ljudi koji poslu pristupaju poput igre, tvrdio je Stiv Džobs. Podjednako je razigrano biti stolar ili dizajner – važno je samo osvestiti svoje talente i ići za njima. Uspeh neće izostati. Alternativa je raditi samo za platu bez osećaja ushićenja koje prati kreativce. I zapamtite da ništa manje od izvrsnosti nije dovoljno dobro.

U poslu prežive oni koji ne odustaju

Život je pun prepreka, a posao je veliki deo života koji takođe nije gladak, govorio je, dok je bio živ, Džobs. Prežive oni koji ne odustaju i koji će uvek pronaći način da “preskoče ogradu”. U situaciji gde radite posao iz snova, a imate šefa iz pakla, važno je i dalje davati najbolje od sebe. Setite se da sve što dobro odradite pisaće u vašem CV-ju.

Od sekretarice do direktorke

Sanjaj velike snove, a počni od malih koraka, savetovao je Stiv Džobs. Zamisli gde sebe vidiš za pet godina, a zatim za deset. Može se maštati i dok se sedi za stolom u ulozi sekretarice. Da se ne bi za tim stolom i ostalo, potrebni su konkretni koraci – usavršavanje, dokazivanje, prekovremeni sati, hrabre ideje i predanost poslu koji se voli.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.