„Rekli su mi da je moj dečko umro, dve godine kasnije u restoranu doživela sam šok“

Jedna mlada Australijanka priznaje da rečima ne može da opiše kako se osećala kada je nakon dve godine duboke žalosti i tuge ‘zbog njegove smrti’ naišla na svog dečka koji je bezbrižno radio u jednom restoranu, itekako živ i zdrav. U životu nije čula da je neko proživeo ono što se njoj dogodilo, mislila je da toga ima samo u filmovima.

Rejčl je imala samo 18 godina kada je započela vezu s kuvarom iz lokalnog paba, koja je ličila na svaku drugu mladalačku ljubav, bili su uzbuđeni i srećni. Međutim, sve se promenilo kada je izgubio posao i od nje zatražio izvesnu količinu novca dok ne pronađe novi posao. Nešto od toga joj je vratio, ali razišli su se nekoliko meseci kasnije, a on je odbio da joj vrati ostatak novca. Prestao je da joj se javlja na mobilni i da odgovara na njene poruke. Situacija je postala još čudnija kada je njegov prijatelj došao do Rejčl i rekao joj da je nestao nameštaj iz stana sad već njenog bivšeg dečka.

– Sav nameštaj je nestao, nije bilo ni kreveta, ničega. Prvobitna priča, koja se pojavila, bila je kako je otišao na rehabilitaciju u Kvinslend – ispričala je i dodala kako se zabrinula i kontaktirala njegovu majku, ali je ona dodatno šokirala rekavši: ‘Moj sin je umro’.

– Sada to zvuči glupo, ali u to vreme nisam imala razloga da sumnjam u njene reči. Pa, ko bi na tako nešto rekao: ‘Ne verujem vam, pokažite mi umrlicu’ – dodala je.

Vest o njegovoj smrti jako ju je pogodila, tugovala je i na kraju krenula dalje sa životom. Dve godine kasnije, cela priča je dobila svoj filmski nastavak. Vraćala se jednog dana s prijateljicom u svoj rodni grad, svratile su u restoran nešto da pojedu, ali hrana joj je ubrzo presela. Ugledala je tamo – bivšeg dečka. Pre nego je uspela da se pribere, osoblje restorana joj je prišlo i zamoljena je da napusti objekt. Nije znala šta da uradi, pa je odlučila da ode u policiju. Međutim, ni oni nisu bili od pomoći jer je to situacija u kojoj je njena reč protiv njegove, odnosno nije imala nikakvih konkretnih dokaza.

Rejčl kaže da ni dan danas ne razume zašto se to sve tako izdogađalo, kako ljudi mogu biti toliko bezosećajni. Zapitala se kakva je to majka kad mrtva hladna može sopstvenog sina proglasiti mrtvim i pustiti druge da u to veruju.

– Volela bih da sednem sa njim i porazgovaram o svemu, ali kako sad stvari stoje, ništa od toga jer on takvih želja nema – priznala je na kraju ova mlada devojka, a prenosi 24sata.hr.